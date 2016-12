Karjakin om Carlsen: Bedre enn legenden Kasparov

Sergej Karjakin (26) mener at Magnus Carlsen (26) er en bedre sjakkspiller enn legenden Garri Kasparov (53).

På direkte spørsmål fra Sport Ekspress sier russeren om hvem som er best av Carlsen eller Kasparov da han var på sitt beste:

– Jeg mener det er Magnus. Det er ikke fordi jeg tapte for ham. Nordmannen er bare en mer allsidig sjakk-spiller.

– Kasparov hadde veldig gode åpninger, men i posisjonsspill og sluttspill, så var han etter mitt skjønn ikke i nærheten av Carlsen, sier Sergej Karjakin.

Garri Kasparov regnes av mange eksperter som tidenes sjakk-spiller. Han var best i verden de siste 15 årene av 1900-tallet.

Sportsavisen spør også om hvilket forhold Karjakin har til de tidligere russiske verdensmesterne Garri Kasparov og Anatolij Karpov:

– Jeg snakker overhodet ikke med Kasparov. Og jeg kommer ikke til å gjøre det, fordi jeg mener at han gjør mange dårlige ting, blant annet innen sjakk, svarer Karjakin, som er en innbitt Putin-tilhenger, mens Kasparov er i dyp konflikt med Putin-regimet og blant annet har deltatt i demonstrasjoner mot Kreml.

Kasparov sa i et intervju med Radio Svoboda torsdag at Carlsen var på et helt annet nivå enn Karjakin, og at det ville ha vært «helt feil» om Karjakin hadde blitt verdensmester.

Derimot avslører Sergej Karjakin at han har et godt forhold til Karpov.

– Vi møtes og trener. Blant annet fikk jeg råd av Karpov før VM-matchen, og det hadde jeg god nytte av i USA.

I det store intervjuet med Sport Ekspress hyller Karjakin Magnus Carlsen på alle måter. Han og manager Kyrillos Zangalis er også klar på at VM-oppgjøret i New York aldri ble noen øst-vest-krig á la møtet mellom Bobby Fischer og Boris Spasskij i 1972.

– Jeg har fått 5000 venne-forespørsler fra nordmenn på Facebook. Jeg fikk mange hyggelige hilsninger fra nordmenn under kampen. De ønsket at det skulle bli en god kamp. Og jeg hadde et veldig bra forhold til norske journalister, fastslår Zangalis.

Karjakin kaller Carlsen for «sjakkens Ronaldo» og vil ikke kalle seg selv «sjakkens Messi».

– Jeg har tross alt ikke blitt verdensmester.

Sergej Karjakin avviser også bestemt at Magnus Carlsen gjorde noe ulovlig da han hadde kontakt med trener Peter Heine Nielsen mellom hurtigsjakk-partiene. Avisen antyder det:

– Det var avtalt på forhånd. De snakket sammen og rådførte seg i pausene. Det er ingen grunn til å lete etter grunner til tapet der de ikke finnes!

Sergej Karjakin forteller også at han stengte seg fullstendig ute fra omverdenen i forbindelse med VM-matchen:

– Jeg byttet SIM-kort og ga praktisk talt ikke nummeret mitt til noen. Heller ikke til manageren min. Når du spiller sjakk-VM, blir alle tanker distraherende og du må tre ut av denne verden.

Manager Zangalis avslører:

– Jeg hadde ingen kontakt med Sergej under VM. Jeg visste ikke hvilket hotell han bodde på. Jeg vet at dette virker utrolig, men jeg tror det hajlp.

Sergej Karjakin innrømmer også i intervjuet med Sport Ekspress:

– Ja, jeg drømte om sjakk og Carlsen. Både før og under matchen!