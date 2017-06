Da Magnus Carlsen (26) ikke dukket opp på et arrangement i forbindelse med Grand Chess-turneringen i Paris, brukte Sergej Karjakin (27) Twitter for å lufte sin frustrasjon.

– Det er ganske urettferdig at alle spillerne er involvert i et to timer langt arrangement før en ny runde, mens én deltaker hviler seg, skriver den russiske sjakkstjernen på Twitter.

– Hvem er superstjernen? undrer en annen Twitter-bruker, hvorpå Karjakin svarer kort:



– Carlsen.

Hikaru Nakamura, som foreløpig ligger på tredjeplass i turneringen, har delt russerens tweet.

Arrangementet Karjakin snakker om fant sted på Château d'Asnières, 25 minutters kjøring fra hotellet. Der møtte de sjakkspillende barn og deres foreldre.

– Magnus synes det er hyggelig med slike arrangementer, men vi har valgt å sette visse begrensninger på hva Magnus deltar på, sier Espen Agdestein, Carlsens manager, til VG:

– Ikke glad i for mye aktiviteter



Carlsens manager Espen Agdestein sier til VG at det aldri var meningen at Carlsen skulle delta på arrangementet.

– Han er ikke så glad i for mye aktiviteter utenom sjakken når han er på turneringer. Han skjønner jo at det er viktig å være med på noe. Men vi har mye erfaring, og vet hvilket omfang Magnus er komfortabel med, forklarer Espen Agdestein.

Carlsen-manageren er ikke i Paris, men hadde fått med seg kritikken fra Carlsens VM-utfordrer i november 2016.

– For Magnus sitt vedkommende så er det avtalt lang tid i forveien hvilke ting han skal være med på og ikke. Han (Karjakin) vet ikke hvilke avtaler vi har lagt med arrangøren, så han har ikke noe bakgrunnsinformasjon for å mene noe om dette.

Karjakins manager, Kyrillos Zangalis, sier følgende til VG om utspillet.

– Dessverre kjenner jeg ikke mer til saken, så jeg kan ikke kommentere det.

Lynsjakk lørdag og søndag

Det hører med til historien at Magnus Carlsen hatt en fantastisk åpning på lørdagens spill med fire strake seirer. Han har dermed styrket sin ledelse i sammendraget i turneringen. Han har tatt 18 av 22 mulige poeng.

Paris-turneringen er den første av i alt fem Grand Chess Tour-turneringer. Onsdag, torsdag og fredag ble det blitt spilt hurtigsjakk. Alle har møtt alle én gang.

Lørdag og søndag avsluttes turneringen med lynsjakk. Her møtes alle to ganger - én gang med svart og én gang med hvit.

Stillingen i Paris etter hurtigsjakkdelen:

1. Magnus Carlsen, Norge 14.

2. Aleksander Grisjtsjuk, Russland 13.

3. Hikaru Nakamura, USA 12.

4. Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 11.

4. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 11.