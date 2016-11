NEW YORK/OSLO (VG) Etter å ha tapt VM-finalen mot Magnus Carlsen mente Sergej Karjakin (26) at han hadde forberedt seg «for mye» til den intense avslutningen.

– Det var så mange ting å forberede at jeg ikke klarte å huske alt, fortalte Karjakin da han møtte den internasjonale pressen etter nederlaget.

Carlsen var suveren i omspillet, slo Karjakin i de to siste hurtigsjakkpartier og forsvarte VM-tittelen for andre gang i New York natt til torsdag norsk tid.

– I dag følte jeg at jeg var den beste. Det var fortjent. Det har vært en hard kamp. Han (Sergej Karjakin) har gitt meg veldig god motstand, sa Carlsen på pressekonferansen etter kampen.

Karjakin innledet sin del av pressekonferansen med å gratulerere Carlsen med dagen - den norske sjakk-kongen ble 26 år i går. Etter at alt det formelle var avsluttet i natt norsk tid, dro Carlsen-teamet til restauranten BLT Prime. Der ble bursdagsbarnet og verdensmesteren dynket i champagne.

– Jeg er veldig lettet og glad, uttrykte han.



Så du denne? Carlsen takket pappa i rørende tale

Fikk ikke vist hva han kunne



Før mesterskapet var det knyttet store forventninger til hva Sergej Karjakin og hans mange russiske hjelpere hadde i ermet for å ta knekken på Magnus Carlsen.

Bakgrunn: Hevder at Karjakin-teamet brukte 9 mill. på forberedelser

Men mange har uttrykt stor skuffelse over hva Karjakin har fått til i åpningene i løpet av VM-matchen, deriblant VGTV-ekspertene Jon Ludvig Hammer og Simen Agdestein.

Karjakin fremholder at han ikke fikk vist frem hva han hadde på lager.

– Jeg brukte langt tid på å forberede meg mot Magnus, men det fungerte egentlig ikke. Jeg klarte ikke å bruke forberedelsene mine, sier Karjakin.

Her forsvarer Magnus Carlsen verdensmestertittelen:

– Gjorde mitt beste

Han mener også at han hadde valgt feil oppladning foran det dramatiske omspillet, der hurtigsjakk sto på programmet.

– Kanskje det hadde vært bedre å ha et friskt hode? Kanskje ikke repetere så mye. Det var kanskje en tabbe, før hurtigsjakken, at jeg forberedte meg til både de svarte og de hvite partiene. Jeg så på mange varianter. Men i hurtigsjakk er det bedre å være i god form. Og jeg var ikke i god form, sier russeren.

VGs sportssjef: Sjakkongens aller største triumf

Han benyttet også anledningen til å takke sponsorer, venner og fans for støtten.

– Jeg gjorde mitt beste her. Det gikk ikke til slutt, men jeg håper dere synes at det var en interessant match, sa Karjakin til applaus fra salen.

– I dag var jeg den beste, sier Magnus Carlsen. Se intervjuet:

– Ekstrem dominans

Russeren får skryt fra Magnus Carlsens trener, Petter Heine Nielsen, for hvordan han spilte i langsjakkpartiene.

Les også: Karjakin får Twitter-ros etter VM-kampen

– Karjakin har spilt særdeles bra etter fjerde time i partiene. Han har forsvart seg veldig godt sent i partiene, sier Carlsen-trener Peter Heine Nielsen.

Men:

– Resultatet i dag taler for seg selv. Ekstrem dominans. Dette har vært hans beste partier i hele matchen sjakklig. Han utspilte Karjakin i de tre siste partiene i dette omspillet.