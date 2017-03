Magnus Carlsens VM-motstander Sergej Karjakin (26) har aldri lagt skjul på sin støtte til den russiske presidenten. Nå går han inn i politikken – etter Putins personlige ønske.

Det var Karjakin selv som på sin twitter-konto la ut bilde av brevet som han har fått fra Putin, der han presidenten ber om at sjakk-spilleren blir med i det såkalte offentlige kammeret, et råd som skal overvåke og gi råd til parlamentet, regjeringen og andre statlige organer.

Rådet har i alt 166 medlemmer, av disse håndplukkes 40 av presidenten personlig. Dette er et av hans hjertebarn, og det var Putin selv som kom med ideen i 2004.

Karjakin fortalte mandag at han hadde sagt ja til presidentens invitasjon. Ifølge nyhetsbyrået Tass sier han:

– Jeg sier ja av flere grunner. For det første har jeg stor respekt for Vladimir Putin som en sterk president, og som en person som betyr mye for utvikling av sjakksporten. Når jeg får denne invitasjonen fra han personlig, blir det feil å si nei.

– Det eneste problemet er mangel på tid, sier Karjakin, men understreker at han representerer Russland hyppig i store sjakkturneringer over hele verden.

Hans manager Kyrillos Zangalis kommenterer nyheten slik:

– Sergej forstår godt at det ikke blir lett å kombinere politikk og sjakk.

Medlemmene av rådet velges for tre år. Det skal nå nedsettes et nytt slikt råd. I det rådet som nå går av, satt blant annet den dopingtatte langrennsløperen Olga Danilova.

Sergej Karjakin har aldri lagt skjul på at han støtter Russlands annektering av Krim. Midt under den verste krisen i 2014 la han ut et bilde på Instagram. På t-skjorten hans var det et bilde av Putin og teksten «Vi svikter dere ikke» - med tanke på russerne på Krim.

– Han har markert seg som en meget ivrig Putin-tilhenger, på grensen til det pinlige. Mange av hans russiske stormesterkolleger rister på hodet over at en representant for den russiske intelligentsiaen er så aktiv med politiske slagord og enkel politisk retorikk, for eksempel i Krim-konflikten, sa russisk-professor Atle Grønn til VG rett før VM-kampen i New York.

Karjakin er selv født på Krim og føler klart at stedet tilhører Russland og ikke Ukraina.

Da VM-kampen mot Magnus Carlsen startet i november, var Putins kanskje nærmeste rådgiver, pressetalsmannen Dmitrij Peskov, på plass for å støtte Karjakin. Her kan du se videoen om den gode taperen Karjakin i New York.

Sergej Karjakin ble populær i Norge under VM-matchen på grunn av sin høflige og hyggelige opptreden. Manager Zangalis ble nærmest en kultfigur, og var også invitert som spesiell gjest til NRKs Idrettsgalla i januar.