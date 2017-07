– Jeg stiller ikke opp for å ødelegge. Men jeg sier ikke nei til å gjøre det.

De andre slåss for å møte Magnus Carlsen (26). Nå stiller verdensmesteren selv opp. Det kan bety trøbbel for rivalene som vil til VM-match.

Til VG forklarer Carlsen for første gang hvorfor han overraskende stiller i World Cup i sjakk i september.

– Det er en superspennende turnering, og en som jeg aldri har vunnet. Jeg ville gjerne ha vært med forrige gang, men da hadde jeg andre forpliktelser. Det er en kjempespennende mulighet, og for meg er det en ikke-sak at det er en del av VM-syklusen.

– Men nå kan du ødelegge for rivalene som vil spille VM-finale mot deg?

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg håper selvfølgelig å ødelegge for de motstanderne som eventuelt kommer i min vei i World Cup. Hvordan de andre gjør det, tenker jeg ikke så mye over. Det handler om turneringer for meg, ikke så mye om hvem jeg møter.

Mest rettferdig

Disse kommer til kandidatturneringen: * Tapende VM-finalist fra sist (Sergej Karjakin). * De to beste fra World Cup. * De to beste fra Grand Prix. * De to med best rating i snitt for 2017. * Wild card bestemt av arrangøren Agon. Vinneren av kandidatturneringen møter Magnus Carlsen i VM-match høsten 2018.

Etter å ha tenkt seg litt om, sier Carlsen likevel:

– Jeg sier likevel ikke nei til det (å ødelegge for rivalene).

World Cup er en utslagsturnering med 128 deltakere. På VGs spørsmål om det er slik verdensmesteren bør kåres, svarer Magnus Carlsen:

– Ja, jeg mener det er det mest rettferdige formatet for VM.

Verdensmesteren ble da også kåret slik en liten periode, men sjakk har ellers som boksing ordningen med at verdensmesteren bare stiller i en finale – og alle de andre kjemper om å bli hans/hennes motstander.

VM-kvalifisering

Carlsens VM-motstander i 2018 blir avgjort i den såkalte kandidatturneringen, som trolig går neste vår. Der møtes de åtte som har kvalifisert seg, og av disse kommer to fra World Cup. Etter som Sergej Karjakin er den eneste som er sikret plass i turneringen (som tapende VM-finalist sist), er det et rotterace om å komme med. Ingen av spillerne kan være sikret plass på annen måte, så de vil gjøre alt for å bli en av de to beste i World Cup, som går i Georgias hovedstad Tblisi.

– Hvem tror du blir din VM-motstander neste år?

– Det er helt umulig å si. Det er flere spillere som er kapable til å vinne kandidaturneringen. Fabiano Caruana kan vinne, kanskje Hikaru Nakamura, Levon Aronian kan definitivt vinne, og kanskje Wesley So. Og Sergej Karjakin vant sist.

Passer Carlsen bra

En av Norges fremste sjakkeksperter, Tarjei J. Svensen, tror Carlsen stiller i World Cup rett og slett fordi det er en turnering han ikke har vunnet tidligere.

– Jeg tror formatet bør passe ham veldig bra med tanke på at det raskt kan gå over i omspill med kortere betenkningstid. Der er han iskald i de avgjørende, og han har jo ikke tapt der på ti år, sier Svensen, som er mannen bak nettsiden mattogpatt.no.

– Samtidig er det en viss risiko knyttet til at han stiller her. Det skal ikke mer enn ett feilskjær til før man ryker ut. Jeg tror han veldig gjerne vil bevise at utslagsformatet ikke er så tilfeldig som mange skal ha det til. Hvis han går til topps blant 128 deltakere, vil det være enormt.

Uten seier

Magnus Carlsen ble bare nummer syv i Norway Chess og står uten turneringsseirer i klassisk sjakk i 2017. Han ble nummer to både i Wijk aan Zee i januar/februar og i Grenke-turneringen i april, bak henholdsvis Wesley So og Levon Aronian. Før World Cup skal han spille Sinquefield Cup.

– Dette er nok en veldig god idé av Magnus. Han trenger noe for å revitalisere seg selv og det å gå for en ny utfordring, er nok en god løsning, sier tidligere toppsjakksjef Jonathan Tisdall til mattogpatt.no om World Cup-deltakelsen.