NEW YORK (VG) Internasjonale sjakk-eksperter mener Magnus Carlsen (26 onsdag) er favoritt i VM-finale-finalen mot Sergej Karjakin (26) – men at han ikke må ta noe for gitt.

– Magnus må ikke tro han har vunnet allerede før han faktisk har vunnet, sier Peter Doggers, innholdsdirektør for nettsiden chess.com.

– Ja, jeg holder Magnus som favoritt, og normalt sett bør han avgjøre allerede i løpet av de fire hurtigsjakkpartiene som kommer først. Men tenk om det blir nye remis-partier mellom dem – og så har vi lynsjakk…

Doggers synes det er feil å avskrive Karjakin i omspillet.

– Han vist i World Cup-finalen for ett år siden mot Peter Svidler at han kan avgjøre i omspill med kort betenkningstid. Og han viste i kandidatturneingen i vår – da han kvalifiserte seg for å møte Carlsen – at han har nerver av stål, sier Peter Doggers til VG.

Leontxo Garcia, legendarisk sjakkjournalist for spanske El Pais, er enig:

– Magnus er favoritt, men omspillet skjer på én dag, og da kan alt skje. Karjakins sjanser til å bli verdensmester er i ferd større enn de var da denne VM-duellen begynte for snart tre uker siden, sier Garcia til VG.

– Statistisk er Magnus bedre i hurtigsjakk, men det skal bare en liten feil til, så…

Stefan Löffler skriver sjakk i den tyske storavisen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Han sier:

– Alt kan skje i et tie-break. Magnus er åpenbar favoritt hvis han er i god form, men han har jo ikke vist all verden til form her i New York.

– Kanskje har han planlagt helt siden lørdag kveld at han skulle spille remis i det 12. partiet og at omspillet skulle bli avgjørende. Hvis det er riktig, har han i så fall hatt god tid til å forberede noen gode åpninger mot Karjakin i hurtigsjakk, sier Stefan Löffler.

Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for New in Chess, er enig med de andre ekspertene:

– Sergej Karjakin har vist ved flere anledninger at han har nerver av stål, så Magnus må ikke føle seg for sikker. I hurtigsjakk – og ikke minst i lynsjakk – kan det skje mye rart. En liten feil kan bli skjebnesvanger.

Magnus Carlsen var etter mandagens remis i 12. klassiske parti opplagt og energisk foran omspillet.

– Hvor sikker er du på seier?

– Ikke i det hele tatt, men jeg føler at jeg har en veldig god sjanse, sa Carlsen.