I dag ofret ikke Magnus Carlsen bonden

En bonde fra eller til betyr kanskje ikke all verden for Magnus Carlsen (26) på sjakkbrettet. Men fredag var han selv bonde for en dag.

Derfor ble det en liten spesiell oppladning foran lørdagen interessante oppgjør mot Levon Aronian fra Armenia.

– Vær så snill og ikke drep meg, utbrøt Sergej Karjakin da Magnus Carlsen skulle i gang med hekkesagen.

«Bonde-konkurransen» innebar atskillig mer action enn selve sjakkspillet har gjort til nå i Norway Chess. Etter tre runder og 15 partier er det bare to partier som har endt med en vinner (Hikaru Nakamura over Anish Giri og Vladimir Kramnik over Viswanathan Anand).

– Jeg må nok vinne et par partier for å kunne vinne turneringen, mener Magnus Carlsen, som vant i fjor og som håper å gjenta den bedriften i år – etter at de to første turneringene i 2017 har endt uten Carlsen-seier.

Iført grønne Felleskjøpet-kjeledresser måtte han og de andre ni stjernene i Norway Chess til pers i landbrukets viderverdigheter fredag. Sjelden har verdens beste sjakkspillere smilt oftere. Alle tok utfordringene på en sporty måte.

Carlsen var altså på lag med sin VM-motstander i november, Sergej Karjakin.

RUSSISK BONDE: Sergej Karjakin var en kløpper til å melke kuene på Jæren. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

De måtte melke (og drikke melken etterpå), beskjære tuja med hekkesag og selvfølgelig kjøre traktor.

– Det smaker som ... melk, konstaterte verdensmesteren da han testet den ferske melken.

Duoen Vladimir Kramnik og Wesley So fikk premien som de beste bøndene på fredagens Norway Chess-arrangement. Carlsen/Karjakin ble nummer tre. Seierspallen besto – som seg hør og bør – av storsekker.

En reklamefilm med Magnus Carlsen for Felleskjøpet fikk Gullfisken for 2016.

Verdensmesteren har spilte remis i alle sine tre partier til nå i Norway Chess, som er årets desidert tøffeste sjakkturnering. Samtlige ti deltagere er blant de 12 beste i verden. Torsdag måtte Carlsen redde remis mot Hikaru Nakamura i det som han selv betegnet som «halvveis panikkaktig».

BAK RATTET: Magnus Carlsen viste at han også kunne håndtere en ATV. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Lørdag har Carlsen svarte brikker mot armeneren Levon Aronian, som har storspilt i det siste og vant Grenke-turneringen i april. VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer ser fram til det oppgjøret.

– For en sjakkfan er det gøy at Magnus fikk svart mot både Fabiano Caruana og Aronian, fordi dette er de to spillerne som slår Magnus oftest, og som er minst redd for ham – det er vanligvis en oppskrift på spennende partier.

Vladimir Kramnik og Hikaru Nakamura leder Norway Chess med 2 poeng hver etter tre runder. Magnus Carlsen er blant seks karer som alle har 1,5 poeng.