Hevder sjakkstjerne tapte med vilje: – En kjempeskandale

Kinesiske Hou Yifan (22) skal ha tapt med vilje etter bare fem trekk i siste runde av prestisjeturneringen Gibraltar Masters. Sjakkverden reagerer med vantro over spillet til klodens beste kvinnelige spiller.

Torsdagens parti mellom Hou Yifan og den indiske stormesteren Lalith Babu var over etter bare fem trekk. Da ga 22-åringen fra Kina opp i det som var en protest mot det hun mente var et urettferdig rundeoppsett.

– Jeg beklager til alle sjakkfans, sier den kinesiske verdensmesteren i et intervju publisert på You Tube.

– Jeg var ikke fornøyd med oppsettet helt fra starten av denne turneringen. Jeg snakker ikke bare for meg selv, men også for de andre. Jeg er veldig, veldig sint, sier en smilende Hou Yifan – og hevder hun allerede tirsdag sa fra til turneruingsledelsen, men at ingen endringer ble gjort.

Mens profilerte personer i sjakkmiljøet, som Magnus Carlsens trener Peter Heine Nielsen, tvitret om nyheten, gikk Yifan og moren hennes i møte med sjefene bak Gibraltar Masters. Mattogpatt.no-reporter Tarjei Svensen er til stede. Han beskriver dramaet slik:

– Det er en kjempeskandale i Gibraltar nå. Det sjefarrangøren har sagt, er at Yifan var misfornøyd med oppsettet tidligere i turneringen. Men det hele er uklart og veldig mystisk. For hun har ikke protestert før i dag, sier Svensen til VG.

Turneringsleder Brian Callaghan avviser kritikken. Han forsvarer seg med at oppsettet ikke er laget av mennesker, men har kommet ut av en datamaskin. Callaghan har en viss forståelse for hva kineseren mener, men mener Hou Yifan har et spesielt ansvar som verdensmester og aldri burde ha tapt med vilje.

– Hun har hatt en dårlig dag på kontoret, påstår briten.

Aldri sett lignende

Yifan er ingen omstridt person i sjakkmiljøet. Den kvinnelige verdensmesteren er oppfattet som vennlig, rolig og behersket. Derfor vekker dagens hendelse ekstra oppsikt.

«Det er åpenbart en protest, men det er uvisst mot hva.», skriver Heine Nielsen på Twitter, og får svar fra en undrende Magnus Carlsen:

«Trump?», spør 26-åringen kort.

Svensen forteller at han aldri har opplevd lignende. Heller ikke internasjonal mester og reporter Anna Rudolf forstår bakgrunnen for det som har skjedd.

– Jeg er totalt i villrede over hva som skjer på Gibraltar. Hou Yifan er en av de snilleste og høfligste spillerne på jorden, uttrykker Rudolf på Twitter.

Svensen satt selv og fulgte partiet på datamaskinen sin da han stusset på flere av trekkene som ble spilt.

– Vi så på brettet at hun gjorde fullstendig merkelige trekk som knapt en nybegynner ville gjort. Det viste seg at hun faktisk hadde gitt opp partiet med vilje. Etter at det skjedde, har hun vært i lange diskusjoner med turneringsledelsen. Det vi har fått vite, er at det er en protest av et eller annet slag – sannsynligvis mot rundeoppsettet.

Viktig turnering

Før den 10. og siste runden av Gibraltar Masters lå Hifan på annenplass av kvinnene, med bare Ju Wenjun foran seg. Det som kan være misnøye med rundeoppsettet kan imidlertid være så stor at hun følte for å markere den.

– Dette er blant de mest lukrative turneringene for kvinner å spille. Da vil oppsettet naturligvis ha mye å si. Det ordnes vanligvis med et turneringsprogram hvor alt går automatisk, men så er det folk som mistenker at det har vært manuelle involveringer, sier Svensen.

– Har du opplevd lignende i sjakkverden før?

– Nei, og jeg har snakket med flere andre som heller ikke har det. Det var ikke bare at hun tapte med vilje, men det gjør det ekstra ille at hun gjorde det så demonstrativt. Hun er heller ikke en hvem som helst, hun er kvinnelig verdensmester. Så dette kom som lyn fra klar himmel.