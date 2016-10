Med utsikt til Frihetsgudinnen skal Magnus Carlsen (25) bo meget standsmessig under VM-matchen mot Sergej Karjakin (26) i New York.

Valget har falt på Ritz Carlton-hotellet ved Battery Park, som ligger i gangavstand fra spillelokalet på Fulton Market i South Street Seaport på nedre Manhattan.

– Magnus skal ha en hyggelig suite der, forteller manager Espen Agdestein til VG.

Hvis du prøver å bestille en suite på dette hotellet, blir prisen oppgitt til cirka 40 000 kroner døgnet på nettet. Men VM-arrangørene har selvfølgelig sikret seg en langt lavere pris da de skaffet bosted for Carlsen og hans motstander Karjakin.

Billigste rom under VM-matchen koster rundt 4000 kroner, avhengig av hvilke dager du ønsker å bo der.

– Arrangøren dekker hotellrom for Magnus og resten av teamet, opplyser Agdestein.

SKYLINE: Slik ser det ut hvis Magnus Carlsen titter ut av vinduet sitt på Ritz Carlton en sen kveld. Foto: Ritz Carlton

– Vi har lagt vekt på å bo på et hotell som ligger i gangavstand fra spillelokalet, fordi vi kan risikere trafikk-trøbbel. Om Magnus kommer til å kjøre eller gå til partiene, vet jeg ikke sikkert ennå.

Fra vinduet i suiten sin vil Magnus Carlsen få utsikt til New York Harbor, Ellis Island og Frihetsgudinnen. Teleskop er en del av del innredningen på rommet.

På sine hjemmesider opplyser Ritz Carlton Battery Park at de har i alt 40 suiter blant de 298 rommene.

LUKSUS: Slik ser en suite ut på Ritz Carlton Battery Park, der Magnus Carlsen skal bo under VM i sjakk. Foto: Ritz Carlton

New York Post skriver i en vurdering at «Ritz Carlton Battery Park er luksus-lederen på Lower Manhattan».

For Magnus Carlsen er det sikkert også viktig at hotellet har et stort og godt treningsrom. Selvfølgelig med panoramautsikt over New York Harbor. Og ikke minst viktig for Carlsen: det er døgnåpent.

Magnus Carlsen er kjent for at han kommer så sent som mulig til partiene. Noen gang har det vært litt «hjertet-i-halsen» om han skulle komme tidsnok.

Reglene i VM-matchene i sjakk er imidlertid ubønnhørlige: hvis en spiller ikke er på plass når partiet starter, har han tapt den dagen.

Team Carlsen reiser til New York med det «vanlige» VM-teamet, det vil si manager Espen Agdestein, trener Peter Heine Nielsen, pappa Henrik Carlsen, lege Brede Kvisvik og kokk Magnus Forssell.

11. november braker det løs. Øst mot vest, Russland mot Norge, Sergej Karjakin mot Magnus Carlsen.