Her er Carlsens nye «vinner-rett»

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) har kommet tilbake i VM-matchen. Uten å ha gjort noe annerledes. Bortsett fra maten.

– Vi har ikke gjort noen drastiske endringer de siste dagene. Det er bare noen småting, som med maten, forteller manager Espen Agdestein.

Kokken Magnus Forssell kjenner verdensmesterens matvaner og preferanser etter å ha vært med ham i VM-matchene både i Chennai i 2013 og i Sotsji i 2014.

Men nå har Forssell, til daglig chef på Holmenkollen Restaurant i Oslo, gjort endringer.

– Før partiet har han de siste dagene spist en tallerken med asai-bær, forteller Carlsen-kokken.

– Asai er et lilla bær som kommer fra Sør-Amerika og som er fullstappet med helsebringende antioksidanter. Jeg lager en smoothie av det og legger på blåbær, jordbær, banan og goji. Kanskje blandet jeg også inn litt kokosmelk.

CARLSEN-KOKK: Magnus Forssell på handletur i New York. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Det er viktig å finne noe som både gir Magnus nok energi for et langt, som er sunt og ikke minst: som han liker godt.

Acai har blitt kalt «det nye superbæret». Det vokser vilt i Brasils regnskog. Acaibær er naturlig fattig på sukker og er ganske syrlige.

– Det er vanskelig å få tak i hjemme i Norge, men her i New York har jeg funnet butikker som har det, forteller Magnus Forssell.

Han forteller at Magnus Carlsen var veldig flink til å innta næring og drikke under torsdagens parti, da han for første gang slo Sergej Karjakin i denne VM-matchen. Den gamle juice-vann-blandingen som Carlsen tidligere var kjent for, er mer eller mindre borte. Derimot handler det om vann, om drikkeyoghurt med jordbær, og nøtter av alle mulige slag; pecan, valnøtter, pistasj, mandler… Samt mørk sjokolade.

– Han har stort sett gått bort fra den oppblandede appelsin-juicen, men denne gang drakk han også det. Og jeg hadde også satt fram Coca-Cola, som kan være aktuelt mot slutten av et langt parti, forteller Forssell.

Kokken forteller at Carlsen også drikker sjokolade-melk.

– Men dette er ingen vanlig blanding. Jeg kjøper et spesielt amerikansk merke som er ferdigblandet og tilsetter melk, så det ikke blir for sterkt.

Manager Espen Agdestein forteller at god mat og drikke nå er et ledd i det å samle energi foran avgjørelsen i sjakk-VM.

– Nå handler det om å prestere under press, og det er Magnus veldig flink til. Noen ganger har det blitt for mye også for han, men tradisjonelt har han ofte klart å vippe det i sin favør.

Parti nummer 12 går mandag. Da har Magnus Carlsen hvite brikker. Det betyr at han har en liten fordel. Stillingen er 11 partier er 5,5-5,5. Nå faller avgjørelsen.

Så sant de ikke ender likt og det blir omspill…