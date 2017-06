Hellelands åpenhetskrav ble avgjørende: Carlsen-VM ikke i Oslo

Samtidig som Magnus Carlsen (26) tok dagens første trekk i Norway Chess, ble det klart at hans VM-kamp i 2018 ikke kommer til å gå i Oslo.

Kulturminister Linda Hofstad Hellelands klare krav om en åpen prosess rundt valget av VM-by ble avgjørende.

Som VG antydet for et par uker siden ville dette trolig bety slutten for drømmen om sjakk-VM i Norge i 2018.

– Etter at pengene ikke er sikret i tide, har World Chess i dialog med Norges Sjakkforbund bestemt å avslutte søknadsprosessen i 2018. Norges Sjakkforbund vurderer å legge inn en søknad på matchen i 2020, skriver Agon i en pressemelding.

Les også: Karjakin inn i politikken - på Putins personlige invitasjon

KULTURSTATSRÅD: Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Agon er selskapet som har kjøpt VM-rettighetene av det internasjonale sjakkforbundet FIDE. Agon har arrangert VM med Magnus Carlsen både i Sotsji i 2014 og i New York i 2016.

Sjakk-VM i Oslo søkte om drøyt 16 mill. kroner i støtte og garanti fra staten. Men kulturministeren likte dårlig prosessen til valget av arrangør, etter som den er alt annet enn åpen.

– Vi er glade for profesjonaliteten og motivasjonen til det norske sjakkforbundet om å holde matchen i Oslo, men forstår at regjeringen ikke er klar for å støtte på det nivået de hadde håpet, og det å arrangere et så stort evenement uten stor offentlig støtte er umulig, etter som vi regner med at budsjettet vil være over fire millioner euro, sier Agon-sjefen Ilja Merenzon i en pressemelding.

Les også: Magnus Carlsen har fått seg kjæreste

Det han ikke nevner, er altså den manglende åpenheten i VM-prosessen. Det gjør heller ikke Norges Sjakkforbund i sin pressemelding.

– Ideen om å ha en VM-match i sjakk i Norge mens vi har verdensmesteren har fått tilslutning fra alle hold, og NSF mottok i desember 2016 økonomisk støtte fra Oslo Kommune for å utarbeide en søknad om å få det neste mesterskapet til Oslo, sier Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund, i en pressemelding.

Les også: – Jeg vet ikke om jeg så spøkelser, eller ...

Både Oslo (langsjakk-VM) og Stavanger (hurtig- og lynsjakk-VM) søkte om støtte og garantier fra staten. Stavanger fikk nei, og bakgrunnen for avslaget er det samme som for Oslo. Til VG sa statssekretær Bård Folke Fredriksen for tre uker siden:

– I avslagsbrevet til Stavanger viste departementet til at tildeling av internasjonale arrangementer bør baseres på åpne og transparente søknadsprosesser. Disse synspunktene har departementet også gitt uttrykk for i møte med Norges Sjakkforbund.

Både langsjakk-VM og hurtig- og lynsjakk-VM arrangeres av Agon.

Les også: Wesley So er i Norge med sin nye mor

En medvirkende årsak til kulturdepartementets skepsis til sjakk-VM kan også være den uklare situasjonen i FIDE (det internasjonale sjakkforbundet).

FIDE-president Kirsan Iljumzjinov står på USAs sanksjonsliste etter at han ifølge amerikanerne har hatt nære forbindelser til Assad-regimet i Syria. Han har tidligere vært kompis med karer med Saddam Hussein og Muammar al-Gaddafi.

I slutten av mars kom det melding fra FIDE om at Iljumzjinov hadde trukket seg fra presidentvervet. Men russeren selv avviste at dette var riktig. Kirsan Iljumzjinov har sittet som øverste leder i det internasjonale sjakkforbundet i over 20 år.

Agon opplyser torsdag at VM-byen i 2018 vil være klar i juni. Singapore, Japan, Sør-Korea og London har vært nevnt som mulige arrangører.