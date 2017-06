Han er Magnus Carlsens fremste rival. Nå er Wesley So i Norge med sin nye mor.

STAVANGER (VG) Wesley So (23) er nummer to på verdensrankingen i sjakk, bak Magnus Carlsen (26). I ettermiddag braker de sammen i Stavanger. I kulissene: Sos nye mor, Lotis Key.

Det var høsten 2014 at Wesley So brøt med sin gamle familie, ble adoptert og flyttet til Minnesota. Der bor Lotis Key, som er en tidligere kjent filippinsk skuespillerinne, sammen med sin mann Renato Kabigting.

Forholdet mellom dem er tydelig nært. Bortsett fra Magnus Carlsens far, Henrik, er hun den eneste forelder på plass under Norway Chess.

– Det er veldig viktig for meg å ha henne her. For å være helt på verdenstoppen, må du være veldig fokusert. Det er vanskelig å være veldig god på en ting. Jeg konsentrerer meg om sjakken, og hun hjelper meg med alt det andre, sier Wesley So til VG.

– Hvordan er det å ha fått en ny mor som voksen?

– Det er godt. Det er ingen big deal. Hun lærer meg veldig mye nytt. Hun er veldig bra for meg, sier So.

Lotis Key trives godt i Norge. Hun føler at det er litt som å være hjemme i Minnesota.

– Der er det jo så mange med norske røtter.

– Hvor viktig er det for deg å være med Wesley her?

– Jeg ville ha vært bekymret om han hadde vært her alene. Han har så mye å gjøre. Det er så mye å organisere av transport, klær, mat og alt mulig. Så mye for en gutt å håndtere. Særlig for en gutt. Vi i familien prøver å hjelpe ham med alle detaljene, så tar Wesley seg av sjakken. Vi kan ikke lære ham noe sjakk, men vi kan hjelpe ham med alt det andre.

– Hva mener du med at han særlig trenger hjelp som gutt?

– Jentene har ikke så stort behov, men for en gutt er det godt å ha en kvinne rundt seg, mener Lotis Key, og forteller at hennes datter Abbey også kommer til Stavanger og Norway Chess denne uken.

Etter som Magnus Carlsen vant mandagens lynsjakkturnering på Sola, kunne ha velge sine motstandere. Og han gikk altså for noe som betyr at den verste konkurrenten er motstander i det første partiet – og at nordmannen har hvite brikker.

– Jeg synes han spilte dårlig mot meg i lynsjakk. Han virker ikke helt i sitt element, men det er noe annet med langsjakk, så jeg kan ikke forvente å få det like lett, sier Carlsen til VG.

Wesley So er en alltid smilende, ydmyk og dypt religiøs 23-åring. Med 2812 i rating ligger han nøyaktig 20 poeng bak Carlsen.

På pressekonferansen på Sola mandag ble So spurt hvorfor alltid snakker om Magnus Carlsen som en så mye bedre sjakkspiller enn han selv, til tross for at forskjellen i rating altså er «bare» 20 poeng.

– Magnus har vært verdensmester siden 2013. På den tiden var jeg knapt blant de 30 beste i verden, svarte So.

Han ble av nettstedet chessbase.com kåret til årets sjakkspiller i 2016, til tross for at Carlsen forsvarte VM-tittelen.

Den tittelen fikk So takket være store triumfer på rad og rekke: først vant han superturneringen i St. Louis, deretter tok han gull med USA i sjakk-OL og så vant han den prestisjefylte London-turneringen (og dermed også Grand Chess Tour totalt for 2016).

Det har rullet videre i 2017. So vant den tradisjonsrike storturneringen i Wijk aan Zee, et helt poeng foran Norges sjakkhelt.

Wesley So ble født på Filippinene i 1993, som sønn av William og Eleanor So. Han gikk på «Jesus den gode hyrde» skole og deretter på Frans av Assisis college.

Seks år gammel lærte faren ham å spille sjakk, og ni år gammel begynte Wesley å konkurrere i ungdomsturneringer. I 2003 vant han det filippinske mesterskapet for 10-åringer.

Talentet var så stort at So bestemte seg for å avbryte studiene for å satse 100 prosent på sjakksporten. Konflikten endte med at Wesley So brøt med familien. Han ble adoptert av Key og hennes mann og flyttet altså til Minnesota.

Ifølge rapportene oppstod det en krangel under det amerikanske mesterskapet i 2015. Konsekvensen ble at So fikk arrangøren til å bannlyse sin biologiske mor og tante fra spillelokalet, ifølge The Telegraph.

– Det er personlige problemer i familien min. Det har medført mye stress å prøve og løse dette under turneringen. Det har tatt mye energi fra der jeg burde hatt det, sa So til Star Tribune.

Den biologiske moren skal ha kommet til turneringen for å få Wesley til å ombestemme seg og flytte hjem til dem igjen.

Som vidunderbarn ble So i oktober 2008 den yngste noen gang som passerte 2600 (Magnus Carlsen hadde den gamle rekorden, og den har siden blitt slått av John M. Bruke). Tidlig i 2013 passerte So 2700 og nå i januar 2017 passerte han drømmegrensen 2800 i rating.

Dagens første runde i Norway Chess (kl. 16.00, VG Live ved Jon Ludvig Hammer og TV2 Sportskanalen):

Magnus Carlsen-Wesley So.

Hikaru Nakamura-Anish Giri.

Levon Aronian-Fabiano Caruana.

Maxime Vachier-Lagrave-Viswanathan Anand.

Vladimir Kramnik-Sergej Karjakin.