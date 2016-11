Halverer gigantboten for Carlsens pressekonferanse-exit

Magnus Carlsens (25) anke har ført frem, etter støtte fra FIDEs visepresident. Boten halveres fra ti til fem prosent av premiepengene.

FIDEs pressesjef Anastasiya Karlovich forteller at FIDE bestemte seg for å halvere boten av to årsaker:

• Carlsen har aldri droppet en pressekonferanse tidligere.

• FIDEs visepresident Georgios Makropoulos ha skrevet et brev hvor han støtter Carlsen.

Der poengterer han at Carlsen var skuffet over tapet, og at det var den eneste årsaken til at han forlot pressekonferansen. Makropoulos skriver at Carlsen ikke reiste seg og gikk på grunn av journalistene eller skuffede fans.

Anket ikke for å fjerne boten

Det var etter tapet mot Sergej Karjakin i det åttende partiet at Magnus Carlsen gikk rett gjennom pressesonen. Deretter ventet han på sin russiske konkurrent i halvannet minutt der pressekonferansen skulle avholdes, før han forlot rommet før ett eneste spørsmål var stilt.

Pressekonferansene etter partiene under VM-kampen er obligatorisk, og FIDEs regler påla Carlsen til å betale 10 prosent av premiesummen som straff.

Dette ble anket, og anket har nå ført frem. Det var NRK som brakte saken.

Halve boten går til FIDE, den andre halvparten til den russiske sponsoren Agon, som har de kommersielle rettighetene til VM-kampen.

FIDEs pressesjef Anastasia Karlovich sier til chess.com at anken gikk ut på at team Carlsen ønsket å redusere boten, og bekrefter at FIDE vedtok å gå med på det ved å halvere boten ned til fem prosent.

Dermed må Carlsen ut med rundt 250 000 ved seier, og 175 000 ved tap i VM-kampen.

Dramatisk innspurt

Etter syv strake remis mellom Karjakin og Carlsen har de siste tre partiene inneholdt en seier til hver, et heldramatisk oppgjør som endte i remis etter en «mirakel-redning» og Carlsens mye omtalte pressekonferanse-seanse.

På stillingen 5-5 venter to partier. De to kamphanene har hviledag både fredag og søndag. Først har Karjakin sitt siste parti med hvite brikker lørdag kveld, før Carlsen avslutter med hvitt mandag kveld.

Står det uavgjort 6-6 etter 12 partier vil tie break-spill gjennomføres 30. november.

Der spilles det først fire hurtigsjakkpartier. Er det ikke avgjort da, spilles det to og to lynsjakk-partier.

Klarer ingen å avgjøre før det er spilt ti lynsjakk-partier, avgjøres kampen ved en armageddon. Her trekkes det om hvem som spiller med hvit. Hvite brikker vil ha ett minutt mer betenkningstid per trekk, men svart vinner ved remis.

