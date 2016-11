NEW YORK (VG) (Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1/2-1/2) Også i det femte partiet spilte Magnus Carlsen (25) remis mot Sergej Karjakin (26). Nå venter to kritiske partier for verdensmesteren.

Både fredag og søndag – de to neste partiene i VM – har nemlig russeren fordelen av å spille med hvite brikker.

Analyse av partiet Et svakt øyeblikk fra Magnus Carlsen gjorde at det i dag var verdensmesteren som måtte kjempe for å redde et halvpoeng. I den italienske åpningen som oppstod virket nordmannen godt forberedt, men måtte ved et kritisk punkt plutselig tenke. Det fikk eksperter til å stille spørsmål om hele oppvisningen bare hadde vært en bløff, og da Karjakin fikk et lite overtak ble mistanken ytterligere forsterket. Men med sorte brikker var utfordreren lite interessert i å ta sjanser, og forsøkte med 20..Lxc5 heller å drepe partiet og sikre seg et halvpoeng. Mot Magnus Carlsen er ikke nødvendigvis en slik taktikk lur: Selv om stillingen objektivt sett var lik, viste det seg snart at det nå bare var verdensmesteren som kunne presse. Men med presset klokke mislyktes imidlertid Carlsen fullstendig i å finne den riktige fortsettelsen, og gjorde i stedet en rekke unøyaktige trekk. Plutselig var russeren ved roret. Dog lyktes heller ikke han å løse komplikasjonene, og etter en rekke forenklinger og avbytter endte det turbulente partiet i remis etter 51 trekk og fire og en halv time. Av Erle Marki Hansen

Etter nok en remis mot Karjakin var Carlsen tydelig irritert. På spørsmål om han fryktet å tape partiet, var hovedpersonen svært knapp.

– Ja, jeg var heldig, sa Carlsen til den internasjonale sendingen før han gikk bort fra pressesonen.

Til VGTV var 25-åringen noe mer snakkesalig.

– Det var et veldig svakt øyeblikk som tillot han at han får alt av motspill i verden. Det er flaks at jeg ikke taper, sa Carlsen til VGTV.

– Følte du at dette var et parti du kunne vinne?

– Ja, jeg sto litt bedre og han hadde ikke noe motspill, så hvorfor ikke?

– Du går inn i to sorte partier nå, hva er tankene dine om det?

– Jeg må spille bedre enn i dag og holde konsentrasjonen skikkelig. Det har gått fint med sort til nå så jeg er ikke altfor bekymret, sa Carlsen til VGTV.

Ikke klar over «Sofa-gate»

Det store samtaleemnet under partiet torsdag var «sofa-gate»: Magnus Carlsen spilte 12 raske trekk, så la han seg langflat på sofaen i spiller-loungen – noe som ble vist på TV-bildene.

Da VG spurte Carlsen på pressekonferansen om han var klar over at de ble filmet på bakrommet, svarte nordmannen på sedvanlig vis:

– Jeg bryr meg ikke, men jeg var ikke klar over det, Det er ikke min største bekymring, sa Carlsen.

Da seansen var over forsvant Carlsen hurtig ut av lokalet.

– Vi trodde at disse bildene skulle være bare for dommerne, sa manager Espen Agdestein og krevde at bildene fra hvilerommet ikke lenger skulle TV-overføres. Han fikk gjennomslag for det.

– Jeg vet ikke om Magnus kjenner til at disse bildene kommer på TV, sa Agdestein.

Karjakin: – No problem

Karjakin slet litt med å skjønne spørsmålet fra VGTV om han var klar over at spillerne blir filmet inne på pauserommet, men svarte uproblematisk:

– No problem.

Bildene fra pauserommet har vært vist også tidligere i VM-matchen, men det har ikke Team Carlsen sett.

– Jeg oppdaget ikke det før i dag, sa Espen Agdestein.

Etterpå gikk verdensmesteren tilbake i spillerommet og tok et kjapt trekk.

I parti nummer tre og fire reddet Karjakin med nød og neppe uavgjort - etter å ha blitt hardt presset av Carlsen.

Med hvite brikker skulle Carlsen angripe i torsdagens femte parti – før svart venter ham både fredag og søndag.

– Magnus tar sjanser

Etter en åpning der alt gikk på skinner, satt Carlsen lenge og tenkte på trekk nummer 16.

– Det er risikabelt det Magnus driver med nå, sa Simen Agdestein etter Carlsens 19.trekk.

– Magnus tar sjanser. Det er derfor han taper innimellom, sa Agdestein.

Karjakin hadde en stund et lite overtak.

– Dette er første gang han ligger over i denne matchen, sa manager Kyrillos Zingalis fornøyd til VG.

Det var ikke lenge. Etter hvert fastslo Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio:

– Dette blir enten seier til Magnus eller remis.

– Magnus går for en syvtimers skvis, sa Hammer litt senere.

Men sjakk-computerne likte ikke at Carlsen sendte sin hvite bonde på g4. Prosenten vippet i Karjakins favør.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han gjør dette, sa Simen Agdestein.

New York (VG) Magnus Carlsen i parti nummer fem i VM i sjakk. Foto: Ole Kristian Strøm. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Kan bli litt sløv

Litt senere sa Agdestein:

– Det er noe med at om man går mye på vannet mye, så kan man bli litt sløv. Det jeg ser nå er ikke spesielt oppmuntrende.

Plutselig hadde det kollapset for Carlsen, og Karjakin spilte for seier, til tross for at han hadde én bonde færre enn verdensmesteren.

– En gylden mulighet for Magnus, konstaterte Peter Svidler på chess24-sendingen etter at Karjakin hadde spilt bonde d4.

Sergej Karjakin hadde aldri tidligere i dette VM hatt en større mulighet til å vinne. En smånervøs lillesøster Ingrid i VIP-området sa det slik:

– Vi får håpe at Magnus redder remis i hvert fall.

– Det bølger fram og tilbake, fastslo Espen Agdestein da han kom ut av Carlsen-loungen. På slutten var Karjakin veldig forsiktig, tydelig fornøyd med remis.

Nok en gang ble det et langt parti i New York: denne gang drøyt fem timer.