Enten feilvurdering eller genistrek fra Carlsen gir oss årets TV-høydepunkt

Kommentar Vi vil aldri glemme Ronaldo eller Bolt, men etter kveldens hyperraske sjakkremis kan Magnus Carlsen (25) kanskje skape det største sportsøyeblikket i 2016.

I alle fall for oss nordmenn.

For etter 6–6 etter tolv partier mot Sergej Karjakin står vi overfor brettspillets svar på ekstraomganger onsdag kveld. Carlsen kan ha gjort en genistrek ved å spille en enkel remis i siste parti.

Årsakene er flere:

Han sparte energi på ikke å trenge å forberede seg noe særlig før parti nummer tolv. Trolig la Carlsen planen allerede etter partiet søndag, og har således forberedt seg mentalt på hurtigsjakk siden.

Samtidig brukte Karjakin trolig kreftene på å forberede all verdens varianter av et mektig svartforsvar før det avgjørende partiet mot den regjerende verdensmesteren.

Og Carlsen, som i visse perioder av årets VM har sett frustrert ut, sier at formen er oppadgående. Håpet er dermed at to ekstra dager i New York vil gjøre ham enda bedre.

Carlsen reduserte dessuten risikoen for et titteltap på grunn av en tabbe, eller bukk som sjakkspillerne gjerne kaller det, og kjøpte seg i stedet noen flere muligheter i omspillet onsdag. For det er når man presser hardt for seier at mulighetene for tap også kan dukke opp.

Men det kan også ha vært en dristig feilvurdering: Fordelen med hvite brikker, som anses å være noen prosentpoeng i sjakk, ble parallelt valgt bort av verdenseneren. Og i utgangspunktet råder tilfeldighetene mer når tenketiden begrenses. Dermed var det en åpenbart lettet Karjakin som forlot spillstedet etter 35 minutter, all den tid russeren fryktet tap etter timer med nedbrytning.

Etter hvert som pressekonferansen etterpå skred frem, var det imidlertid tydelig at Carlsens selvtillit for øyeblikket er høyere enn rivalens.

Den sure spilleren som forlot samme lokale bare seks dager siden, var som visket vekk, og erstattet av en pokerspiller som brukte den direktesendte seansen til å så inn selvsikkerheten på en måte som minnet om José Mourinho på sitt beste. Og han passet på å nevne, i Karjakins påhør, at bare å komme til et omspill er en opptur – og dermed det motsatte for motstanderen – all den tid russeren jo ledet matchen.

Skulle dette gå helt til «sjakkens straffekonkurranse» vil partiet vare rundt åtte timer. Altså vil avgjørelsen falle i firetiden torsdag morgen. Men her er det ikke aktuelt å finne sengen før siste brikke flyttes.

Dramaet blir garantert det mest spennende i sjakkens TV-historie, ettersom tidligere tiders dueller ikke var i nærheten av å bli realtidsdekket på samme måte.

Omspill-reglene * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis. Hvem som kan velge farge trekkes. * Partiet kan ses fra klokken 20.00 onsdag på vg.no og VGTV på Altibox kanal 15/16, Canal Digital kanal 7/17 og Get kanal 22. Sendingen starter 19.15.

Internasjonalt er det nok vanskelig å overgå Usain Bolts tredobbelte OL-gull eller Portugals EM-triumf dette året, men med norske øyne er sjakkens klimaks verdt å nevne. I et skuffende sportsår for norsk idrett, er det mulig å hevde at VM-parti nummer 13 blir 2016s høydepunkt.

Carlsen har vært verdensmester også i de hurtige disiplinene, men ifølge ekspertene er fordelen hans vis-à-vis Karjakin relativt sett større i vanlig sjakk.



De tolv partiene i New York har imidlertid virket jevnere enn som så. «50/50», var nordmannens dom fra podiet før onsdagskvelden. Vanligvis er Carlsen ærlig i slike sammenhenger. Måten han fremførte budskapet sitt på, oste dog av klokkertro på en plan om å forsvare VM-tittelen på overtid.

Skulle han feile, vil kveldens mer eller mindre direkte valg om remis bli kritisert i flere år.

Skulle han vinne, blir det foreløpig siste kapittelet i legenden om Magnus Carlsen enda mer fascinerende.

Onsdag kveld får vi svaret. Og det blir helt fantastisk å følge med på.