NEW YORK (VG) Den amerikanske toppspilleren Hikaru Nakamura lurer på om «remis-kameratene» Magnus Carlsen og Sergej Karjakin kan ta livet av klassisk sjakk.

De færreste synes å være enige i det, men de fleste er enige om at sjakksporten kan komme til å oppleve store endringer.

– Jeg tror vi kan få «sprintere» og «langdistanseløpere» også i sjakk, sier Peter Doggers, innholdsdirektør i chess.com, til VG.

– At noen blir eksperter på klassisk sjakk og andre på hurtig- og lynsjakk.

Les også: Carlsen kan beholde VM-tittelen uten å vinne et eneste parti

Doggers er nederlender og for ham er det naturlig å sammenligne med skøyteløp. Han viser til at nettopp Nakamura er dyktig i hurtigsjakk – skjønt han tapte for Magnus Carlsen i chess.com's nettmesterskap nylig.

Peter Doggers' kollega Daniel Rensch forteller at han har fått en melding fra Hikaru Nakamura. Den finner han så oppsiktsvekkende at han deler den med verden på Twitter:

– Hvem vet, kanskje de spiller 12 uavgjorte partier og dreper klassisk sjakk en gang for alle, refererer han meldingen fra Nakamura.

Se hele kinodokumentaren om Magnus Carlsen på VG+

Doggers tror altså at klassisk sjakk kommer til å leve i beste velgående, og det samme tror Leontxo García, kjent sjakkekspert i den spanske avisen El Pais.

– Klassisk sjakk kommer til å leve i mange år fremover, sier han til VG.

– Men er det ikke et problem at forberedelsene blir så gode at det ikke blir spennende lenger?

– For det første; jeg tror vi kommer til å se mer bra spill fra Magnus Carlsen her i New York. Dessuten: Magnus har revolusjonert sjakksporten ved at han ikke trenger å ha 20 trekk eller mer i minnet. Magnus kan spille ut fra eget hode etter få trekk.

VGs sjakkskole del 2: De beste åpningstrekkene

Garcia viser til at det for en del år siden ble vurdert å innføre noe som kalles 960 sjakk. Det går ut på at offiserene ikke skal stå slik vi kjenner dem på sjakkbrettet i dag, men plasseres på ulike felter fra gang til gang. På den måten ville forberedelser bli nytteløst.

– Men fordi Magnus spiller så fritt som han gjør, har dette ikke vært nødvendig. Magnus har reddet sjakken fra denne utviklingen, sier Leontxo García.

Sergej Karjakin og Magnus Carlsen har nå spilt syv uavgjorte partier i VM i New York. Fem partier gjenstår. Hvis det fortsatt skulle stå likt etter 12 partier, venter hurtigsjakk, så lynsjakk og til slutt eventuelt armageddon.

Les også: Carlsen frustrert over mega-brøler

Magnus Carlsen har ikke noe imot det om det skulle bli omspill.

– Skulle det bli 6–6 sammenlagt, er jeg klar for tiebreak, sa han på søndagens pressekonferanse.

– Jeg tror det er mest sannsynlig at det blir avgjort før tiebreak, mener hans manager Espen Agdestein.

Av de fem partiene som gjenstår i langsjakk, har Carlsen hvite brikker i tre av dem. Det betyr at han har et overtak.

– Carlsen er igjen favoritt, etter at han har stått imot at Karjakin hadde hvitt både i sjette og syvende parti, mener El Pais-eksperten Leontxo García.

PS! Det åttende partiet spilles mandag kveld. Følg vår TV-sending og liveoppdateringer fra 19.15