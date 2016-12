DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) kunne ha krevd remis mot Sergej Karjakin (26) og fått det. Men nordmannen oppdaget det ikke.

Det forteller redaktør Tarjei J. Svensen på mattogpatt.no til VG.

Carlsen krevde remis mot slutten av partiet mot russeren, men fikk da ikke gjennomslag for kravet hos dommerne. Han ga dermed opp og fikk sitt første tap i lynsjakk-VM.

I trekk 79, 81 og 83 var det samme stilling, og det betyr at Carlsen tidligere i partiet kunne ha krevd remis på regelen om tre ganger samme stilling.

– Men da må han si ifra med en gang. Han må kreve det i det øyeblikket som stillingen er i ferd med å oppstå for tredje gang. Da må han stoppe klokka og tilkalle turneringsleder, opplyser Tarjei J. Svensen, som selv er norsk klubbdommer.

– Det er for sent hvis trekket allerede er gjort.

– Men det er vel ikke lett å oppdage det?

– Nei, det er mye vanskeligere i lynsjakk, fordi man ikke noterer ned trekkene, som man gjør i klassisk sjakk, sier Svensen.

– Hvordan kan dommerne sjekke dette?

– Etter som det er digitale brett, er dette lett å sjekke. Datamaskinene registrerer trekkene.

Svensen opplyser at remis-regelen gjelder hvis ingen brikker er slått i løpet av de siste 50 trekkene eller det ikke har vært noen bondetrekk i løpet av de siste 50 trekkene.

– Det er også en ny regel om at dommerne kan gripe inn etter 75 trekk, selv om ingen av spillerne har krevd remis. Da kan dommeren dømme remis hvis det ikke har vært noen bondetrekk.

Magnus Carlsen tapte partiet mot Sergej Karjakin på grunn av et tabbetrekk som ga en såkalt «gaffel». Dermed fikk russeren revansj etter tapet mot nordmannen i VM i New York for en snau måned siden.

Karjakin vant de seks første partiene sine i torsdagens lynsjakk-VM i Doha.