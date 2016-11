NEW YORK (VG) Tidligere sjakk-verdensmester Anatolij Karpov mener at Sergej Karjakin (26) har en svakhet med hvite brikker.

Tirsdag kveld har russeren nettopp hvite brikker i det fjerde partiet mot verdensmester Magnus Carlsen (25).

– Hvis Karjakin ikke får en fordel i åpningen med hvitt, så tilbyr han remis. Dette er feil tilnærming til sjakk, sier Karpov til avisa Izvestija.

EKS-VERDENSMESTER: Anatolij Karpov. Foto: Nils Bjåland , VG

– Sånn gjør stormestere som gjør dype åpningsforberedelser og ikke er psykisk forberedt på det faktum at noen ganger er det nødvendig å spille med lik stilling med hvite brikker etter åpningen, sier Karpov.

Den tidligere sjakkstjernen sier at han heier på Sergej Karjakin og håper at han vinner, men mener samtidig at Magnus Carlsen har styrker som gjør det vrient å vinne.

– Likevel er det større muligheter for Karjakin fordi dette er en match på 12 partier - og ikke som i gamle dager.

Karpov vet hva han snakker om. Han spilte blant annet 48 (!) partier mot Garri Kasparov fra 10. september 1984 til 8. februar 1985. Til slutt ble matchen avbrutt av hensyn til spillernes helse.

– Selvfølgelig er det mye som taler for Carlsen-seier. Han har slått Anand i to tittelkamper, noe som gir ham en uvurderlig erfaring. Dessuten spiller han i hvilken som helst stilling, uansett om han ligger under eller over. Han har vist en rekke eksempler på at han kan spille ut motstanderen i tilsynelatende håpløse stillinger, sier Karpov til Izvestija.

LIKT: De tre første partiene mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin har alle endt med remis. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Mandag spilte Carlsen og Karjakin i seks timer og 40 minutter - før det endte med remis.

Da hadde nordmannen presset hardt, men Karjakin forsvarte seg glitrende.

– Jeg er litt skuffet, innrømmet Carlsen etterpå.

– Dette er nesten som en seier, sa Karjakin.

Spørsmålet er om han har energi til å angripe skikkelig mot Carlsen tirsdag.

– Jeg tror vi kommer til å se etter få trekk om Karjakin har kommet seg skikkelig etter gårsdagens og kan kjøre på for å vinne, sier Peter Doggers, innholdsdirektør i chess.com.

– Det var et veldig langt parti mandag, kanskje et av de lengste han har spilt. Hvis han føler seg bra, kan det være at han kjører på for å vinne. Men vi kan også tenke oss at han fortsatt er sliten og at han bare vil styre partiet til uavgjort, sier Doggers til VG.