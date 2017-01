Drømmetrekning: Carlsen mot Karjakin i «finale»

Om Magnus Carlsen (26) og Sergej Karjakin (26) spiller på sitt beste, er det klart for «finale» mellom dem i siste parti i Wijk aan Zee-turneringen.

Lørdag starter det som enkelte kaller for «sjakksportens Wimbledon», og hele 14 mann er med.

Det 13. og siste partiet går søndag 29. januar. Da møtes duellantene fra New York-VM til ny dyst.

Den gang vant Carlsen. I romjulen kjempet de om gullet i lynsjakk-VM i Qatar. Da vant russeren.

Deltakere i Wijk aan Zee-turneringen: Magnus Carlsen, Norge. Wesley So, USA. Sergej Karjakin, Russland. Levon Aronian, Armenia. Anish Giri, Nederland. Jan Nepomnjasjtsji, Russland. Pentala Harikrishna, India. Pavel Eljanov, Ukraina. Radoslaw Wojtaszek, Polen. Dmitrij Andrejkin, Russland. Wei Yi, Kina. Richard Rapport, Ungarn. Loek van Wely, Nederland. Baskaran Adhiban, India.

– Jeg tror ikke Magnus vet at de møtes i siste parti. Han liker ikke å vite lenge i forveien hvem han skal møte, sier pappa Henrik Carlsen til VG.

Magnus Carlsen har gode minner fra Wijk aan Zee. Han både i 2008, 2010, 2013, 2015 og 2016. Dette er 12. gang han deltar på de siste 13 årene.

– Han var bare 13 år første gang. Han trives veldig bra her. Med hotellet, spisestedene, stranden... Og han liker Wijk aan Zee fordi det er det eneste stedet der det er hele 13 motstandere, sier Henrik Carlsen.

Nordmannen og Viswanathan Anand er alene om å ha vunnet turneringen i den forblåste, nederlandske badebyen fem ganger.

– Vanligvis er vi i Wijk aan Zee bare i januar, og i sommer kom jeg ned med bilen og Magnus fikk for første gang se byen sommerstid. Og da ble det et bad, forteller pappa Carlsen.

Norges sjakkstjerne fikk «bare» bronse og sølv i hurtig- og lynsjakk-VM i romjulen.

– Jeg tror nok at VM-matchen i New York fortsatt satt i, selv om han var i godt slag i Doha. Det var intense dager. Forhåpentligvis er han uthvilt nå, sier faren og forteller at Magnus og familien har vært på ferie på sydligere breddegrader siden Doha-mesterskapet.

– Har dere gjort alvor av å hente inn en mental trener?

– Nei, ikke som jeg kjenner til. Magnus har vært flink til å ta ting etter behov i karrieren, ikke minst etter motgangen i Stavanger i 2015. Han kom tilbake for fullt og har hatt et veldig bra sjakkår i 2016, sier Henrik Carlsen.

En rekke av verdens beste sjakkspillere er med i Nederland. I tillegg til Karjakin, Carlsen og Anand, er spillere som Wesley So, Levon Aronian og Ian Nepomniatsjtsji på plass. Det samme er selvfølgelig hjemmehåpet Anish Giri.

PS: Det norske sjakktalentet Aryan Tari får en enestående sjanse ved at han får spille i B-gruppen, som også består av 14 mann, blant dem svensken Nils Grandelius.