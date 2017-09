Drama: Carlsen utslått av World Cup av ukjent kineser

Du store kineser - Magnus Carlsen (26) er utslått av World Cup i sjakk.

Bu Xiangzhi (31) vant sensasjonelt over nordmannen i Tblisi søndag. Kineseren vant med svarte brikker lørdag og holdt Carlsen til remis søndag. Dermed vinner kineseren 1,5-0,5.

World Cup spilles i cupfomat, og det betyr at Carlsen dermed må sette seg på flyet hjem fra Georgia.

Magnus Carlsen var naturlig nok favoritt, men er nå slått ut allerede i åttedelsfinalen, uten å ha møtt noen av de store kanonene. Bu er bare rangert som nummer 35 i verden.

Her kan du kikke gjennom søndagens Carlsen-parti

Nordmannen sa på forhånd at han gjerne ville være med i World Cup, fordi denne turneringen har det formatet som han liker best: cup. Carlsen mener at verdensmesteren bør kåres på denne måten. I dag er det slik at VM-tittelen blir avgjort i en tittelkamp over 12 partier. Carlsen har vunnet to ganger over Viswanathan Anand og en gang over Sergej Karjakin og har vært verdensmester siden november 2013.

Magnus Carlsen vant to strake partier mot sine to første motstandere i World Cup, Oluwafemi Balogun og Aleksej Drejev.

Ifølge nettsiden mattogpatt.no er det første gang på ti år at Carlsen har tapt i såkalt matchspill. Det var i World Cup i Khanty-Mansijsk i 2007 at han tapte 1,5-0,5 for Gata Kamsky. Siden den gang har han vunnet 11 matcher, inkludert de tre tittelkampene mot Anand og Karjakin.

Sergej Karjakin og Hikaru Nakamura er også blant dem som har blitt utslått av World Cup-turneringen. Flere toppspillere kan ryke i løpet av søndagen.