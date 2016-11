Dommerne sjekker maten til Carlsen for «jukse-dingser»

NEW YORK (VG) Når kokken Magnus Forssell setter fram maten som Magnus Carlsen (25) skal kunne spise underveis i VM-partiet, følger dommerne nøye med.

De forvisser seg om at det ikke er noen elektroniske «duppeditter» som skulle gjøre det mulig for verdensmesteren å jukse.

Selv blir han sjekket av en sikkerhetsvakt som bruker en håndholdt detektor for å sjekke om Carlsen har noe av metall på seg.

– Jeg må gjennom to sikkerhetskontroller på vei til spillernes pauserom. Der inne blir jeg fulgt av de to dommerne, forteller Magnus Forssell, som har vært Carlsens kokk i alle de tre VM-kampene.

CARLSEN-KOKK: Magnus Forssell. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Jeg regner med at de kikker etter elektroniske ting. Det er bare fint at kontrollen er så bra, mener verdensmesterens kokk, som setter frem drikke, yoghurt, nøtter, sjokolade og andre ting til Carlsen foran hvert parti.

Begge spillerne må også gjennom sikkerhetssjekk før de går inn i spillelokalet. Der har de ikke lov til å ha noen form for hjelpemidler.

Også tilskuere blir sjekket på vei inn i VM-arenaen i New York. Vel inne i lokalet er det en glassvegg mellom dem og spillerne. Den er bortimot lydtett og skal hindre at det på noen måte skal kunne sendes signaler inn til spillerne.

– Vi er glade for at sikkerheten er godt ivaretatt, sier manager Espen Agdestein.

Før VM kunne VG fortelle at Magnus Carlsen og hans hjelpere sikres mot at hackere får tak i hemmelighetene deres under VM.

– Pentagon-sikkerhet, kalte Espen Agdestein det.

– Det står tross alt om en VM-tittel, og da ønsker vi å sikre oss der dette er mulig, sa Agdestein og understreket at de ikke hadde noen mistanker til Sergej Karjakin eller teamet rundt ham.

Vibeke Hansen i Microsoft Norge fortalte at Carlsen & co får tilgang til deres sky-teknologi, som er kryptert i alle ledd. Skytjenestene sørger for sikker identifikasjon av både personer og verktøyene (PC, nettbrett og mobil) de bruker for å få tilgang. Carlsens hjelpere under VM sitter trolig flere steder i verden. Trener Peter Heine Nielsen er den eneste som befinner seg i New York, så vidt VG vet.

Carlsens team deler sine sjakkanalyser gjennom Skype, e-post og deling av dokumenter.

Juks i sjakk har i det siste vært aktualisert i Norge gjennom saken rundt den blinde sjakk-kometen Stein Tholo Bjørnsen (50). Han ble beskyldt for å ha jukset under sjakk-turneringer.

Styret i Norges Sjakkforbund bestemte i april at han skulle utestenges fra å delta i turneringer i to år. Bjørnsen anket saken, men i september bekreftet reglementsutvalget i sjakkforbundet dommen. Stein Tholo Bjørnsen har hele tiden hevdet sin uskyld.

I VM-matcher har det flere ganger vært påstander om juks. Blant annet i den såkalte «toiletgate» i 2006, da Veselin Topalovs manager insinuerte at Vladimir Kramnik jukset fordi han gikk så ofte på do.

Det 12. VM-partiet kan du følge på VGTV fra klokken 19.15 mandag kveld.