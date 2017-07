Disse nye grepene skal forhindre juks i sjakk-NM

Nye regler og digitale skannere tas i bruk for å forhindre juks under denne ukens sjakk-NM i Stavanger.

For første gang er det totalforbud mot mobiltelefoner, datamaskiner, smartklokker og andre lignende teknologiske verktøy under mesterskapet. Å ha mobilen avskrudd eller i flymodus holder ikke. Blir du tatt med en mobiltelefon på deg, dømmes du til tap umiddelbart.

– Det som er spesielt med sjakken er at vi ikke bruker doping gjennom medikamenter og sprøyter, men vi kan dopes digitalt. Det finnes fantastiske analyseverktøy som gjør at folk kan finne ut hvilke trekk de burde ta på ett sekund, sier pressesjef for sjakk-NM, Reidar Helliesen, til VG.

Arrangørene har også skannere i spillområdet og på toalettene for å undersøke om det finnes teknologiske hjelpemidler.

– Ingen teknologi får være med. Det er totalforbud. Det er første gang vi er nødt til å være så strenge, men vi ser at vi må ta tak for å forhindre at det skjer doping i vårt miljø, sier Helliesen.

– Har dette vært et problem tidligere?

– Vi har dessverre hatt saker i Norge. I fjor ble en tatt. Det er også ofte mistanke om dette. De aller fleste oppfører seg fint uten doping, men det kan være fristende å bruke så tilgjengelige programmer, svarer han.

– Hvordan har det blitt tatt imot i miljøet?

– Det er ingen som har protestert på det. Dette er kommet for å bli. Vi er kanskje de første i verden som bruker disse skannerne. Jeg vet ikke om noen andre som gjør det, sier Helliesen.

Ekspert: Selvfølge



Sjakkekspert Torstein Bae er glad for grepene som blir tatt.

– Mobilforbud synes jeg er en selvfølge. Jeg tror dette er noe man ikke har tatt nok tak i tidligere. Det er veldig positivt at man gjør dette nå. På topplan har det ikke vært noe problem, når Magnus Carlsen spiller VM-kamper, men det er noe som kan være ødeleggende for sjakkspillerne på hobbynivå, mener Bae.

Eksperten mener det har vært smutthull for å fuske før.

– Tidligere har det vært for lett å jukse på telefon på en veldig rask måte. Jeg synes det er veldig bra at man tar grep, så tror jeg kanskje man blir nødt til å ta enda tøffere grep etter hvert også. Spørsmålet er om man må innføre metalldetektorer også på lavere nivå enn i dag, sier Bae.

Kostbart



Pressesjefen under sjakk-NM sier at tiltakene mot digital doping koster, men kan ikke si hvor mye.

– Det er kostbart, men kjenner ikke til nøyaktig hvor mye, sier Helliesen.

Han mener sikkerheten er nesten så god som under VM-kamper.

– Under VM-kamper med Magnus blir de kroppsvisitert og er på et avholdt område. Her har vi 600 deltagere å holde kontroll på, noe skannerne hjelper for. Skal de på hotellet eller utenfor spillområdet, må de følges, forteller han.