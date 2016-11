Direktør: Carlsens app-selskap er verdt 145 mill.

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) eier 52 prosent av selskapet Play Magnus som mandag lanserte en ny app.

Direktør Kate Murphy sier til VG at selskapet er verdsatt til 145 millioner kroner – ut fra siste emisjon. Nå skal hun ut på investorjakt igjen, og nå kan verdien være enda høyere.

– Magnus eier 52 prosent av selskapet, men det kan endre seg, sier Murphy.

52 prosent av 145 mill. kroner er 75 millioner. Det betyr at appen ligger an til å bli god butikk for Carlsen.

– Play Magnus er en stor del av Magnus’ business, sier Murphy.

At verdien stadig vokser, skyldes ikke minst at nærmere én million mennesker har lastet ned appen som heter «Play Magnus» – og som gir deg mulighet til å spille mot Magnus Carlsen i ulike aldrer.

–- Folk hater åtte år gamle Magnus, ler Murphy.

– Mange må gi tapt når Magnus er åtte-ni år på appen. Det er en av grunnene til at vi nå lanserer «Magnus Trainer», der folk får råd fra Magnus om hva de skal gjøre for å bli bedre sjakkspillere.

PRESENTASJON: Fra v.: Henrik Carlsen, Kate Murphy og Espen Agdestein presenterte mandag den nye Magnus-app'en for internasjonale media. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Tjener dere penger nå?

– Ja, men vi er et ferskt selskap. Vi ser store muligheter for fremtiden. Vi har store planer som vi skal jobbe videre med.

– Er Magnus Carlsen aktiv selv?

– Ja, absolutt. Han er innom kontorene våre flere ganger i måneden, innimellom alt det andre han har å gjøre.

Kate Murphy merker at flere laster ned appen nå under VM.

– Så jeg tipper at vi passerer én million nå under VM.

– Dette er kanskje Carlsens pensjonsforsikring?

– Hehe, ja kanskje det? Han tenker på tiden etter at han har trukket seg tilbake som aktiv spiller.

Kate Murphy, kollega Arne Horvei, samt manager Espen Agdestein og pappa Henrik Carlsen presenterte mandag den nye appen for internasjonale sjakkmedia.

– Jeg synes dette er en god ide av Magnus, sier Peter Doggers, som er innholdsdirektør i chess.com, som på sett og vis er en konkurrent til Magnus Carlsen.

– På denne måten kan han både utbre sjakksporten og gjøre penger. Jeg har så vidt sett på den nye appen, og jeg synes den ser veldig bra ut. Den henvender seg først og fremst til nybegynnerne, og det er jo de som det er viktigst å nå.

Magnus Carlsen tjener 5,5 mill. kroner hvis han vinner over Sergej Karjakin i New York, Taper han, blir det «bare» 3,5 mill.

Han tjente rundt 9 mill. kroner på VM-seieren i Chennai i 2013, mens det ble cirka 5,5 mill. i Sotsji i 2014.