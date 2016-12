Dette skal Magnus Carlsen revansjere

Sist Magnus Carlsen (26) spilte lynsjakk-VM, reiste han seg fra brettet, slo ut i lufta og ropte på fanden selv – i skuffelse over at VM-tittelen røk.

Fra i morgen spiller han igjen verdensmesterskapene i hurtigsjakk og lynsjakk. Carlsen er tittelforsvarer i hurtigsjakk, mens det altså gikk ad undas i lynsjakken i Berlin i 2015.

– Magnus gleder seg. Han trives veldig godt med lyn- og hurtigsjakk og fikk selvfølgelig også en boost ved å avgjøre New York i hurtigsjakkomspill, sier manager Espen Agdestein.

– Han ergret seg over å misse lynsjakktittelen i fjor, etter en skrøpelig avslutningsdag i Berlin. Nå stiller han topp motivert med ambisjoner om å avslutte 2016 på en god måte, sier Agdestein.

Gjeveste VM-tittelen

Det har fortsatt ikke gått en måned siden Carlsen vant den gjeveste VM-tittelen, den i klassisk sjakk, ved å slå Sergej Karjakin i omspill i New York. Men Magnus Carlsen hviler ikke på laurbærene og har store ambisjoner igjen.

Romjulens mesterskap i lyn- og hurtigsjakk går i Qatar. Det er bare to år siden mesterskapene gikk i samme område, nærmere bestemt i Dubai. Den gang skrev Magnus Carlsen historie ved å bli den aller første som hadde VM-tittelen i alle tre grener; klassisk, hurtig- og lynsjakk.

Det er nå først tre dager med hurtigsjakk (mandag, tirsdag, onsdag) og så to dager lynsjakk (torsdag og fredag).

– Jeg var veldig sliten og utladet i New York, men det ble noen ekstra fridager mot slutten og så tiebreak. Så det ble ikke så ille likevel. Nå er jeg veldig klar for å gi alt i Qatar, sier Carlsen til VG.

– Jeg har mye å spille for der, sier han.

New York-varianter i Qatar?

NRK sender direkte fra Qatar, og sjakkreporter Ole Rolfsrud sier:

NYY STORÅR I SIKTE? Magnus Carlsen ser betenkt ut under parti nummer sju i VM i sjakk, men nordmannen sikret seg en ny VM-tittel. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Da jeg intervjuet ham dagen etter VM-seieren i New York, lyste Carlsen opp da jeg spurte «hva topper dette?». Han hadde samme kveld som VM-gullet var i boks startet med å tenke på varianter å bruke i Qatar. Det er altså ingenting å si på motivasjonen, sier Ole Rolfsrud.

– Derfor mener jeg at han er megafavoritt til begge titlene. Han jakter på revansj etter melt down-dagen fra lyn-mesterskapet i Berlin. Der han tapte for Sergej Karjakin og imploderte fullstendig.

Familie-støtte

Carlsen har også med seg hele familien og feirer jul med dem i ørkenstaten.

– Det vil være stille og rolig der nede. Mye tyder på en Magnus i full harmoni, sier Ole Rolfsrud.

Det var han altså ikke i for et drøyt år siden. I Berlin skrek han ut «faen» etter sitt tredje tap på bare fem partier.

Etter at hurtigsjakk-gullet var i land, så det bra ut også den første dagen av lynsjakk-VM. Men så kom et overraskende tap i det siste partiet den første dagen, og deretter kom problemene på løpende bånd på avslutningsdagen. Det kulminerte med at han tapte for den uortodokse ukraineren Vassily Ivantsjuk.

Irritert

Carlsen ble tydelig irritert over hvordan publikum klappet for ukraineren og viste med hele kroppsspråket at han var misfornøyd.

– Jeg greide ikke å holde hodet kaldt, sa han etterpå. På samme måte som etter det åttende partiet i New York-VM, da han stormet ut fra pressekonferansen uten å si noe, var det avskyen mot eget spill som slo også i Berlin. Og etter hvert mot egen oppførsel. Både i Berlin og i New York.

– Ikke mitt stolteste øyeblikk, sa Carlsen da VG snakket med ham etter at VM-seieren var i land for drøyt tre uker siden.

– Et godt år for ham

I lynsjakk-VM i Berlin kom Carlsen til slutt på 6. plass. Den kjederøykende russeren Aleksandr Grisjtsjuk tok gullet.

Mens mange i den vestlige verden kanskje vil mene at det er merkverdig å legge et VM til romjulen, passer det nesten perfekt for russerne, som ikke starter sin nyttårs- og julefeiring før dagen etter at VM er slutt, på nyttårsaften.

For Magnus Carlsen vil VM-gull i Qatar, uansett om det blir ett eller to, være en god avslutning på et fantastisk år.

– 2016 blir et meget godt sjakk-år for Magnus. Han vant i Wijk aan Zee i januar og så i Stavanger på våren. Han vant også i Brussel og i Bilbao, samt 2. plass i Paris. Og så vant han Blitz Battle («online-VM») med å slå Hikaru Nakamura i finalen. Og så var det altså det aller viktigste; seieren i New York, sier Espen Agdestein.

NRK skal også sende hver dag fra kl. 12.45. Hurtigsjakk kan være litt uoversiktlig, men det er gjort mer publikumsvennlig ved at Carlsen spiller på et fast bord (som han gjorde det i Berlin i 2015), den som leder er også på et fast bord, det samme er nummer to - og beste kvinne.

PS: Magnus Carlsen viste i slutten av oktober hvor god han er til å spille sjakk fort da han vant et slags «online-VM» i lynsjakk i regi av nettsiden chess.com. Han vant 5,5-3,5 i fem minutters lynsjakk og deretter 5,0-2,0 i tre minutters lynsjakk. Dermed var det i realiteten avgjort før «kulesjakk». Sluttresultatet ble 14,5-10,5 til Carlsen.