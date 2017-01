DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) hadde trøbbel med å få fram smilet etter å tapt VM-gullet i lynsjakk.

Men det snudde da VG begynte å snakke om låten som Stian «Staysman» Thorbjørnsen skrev som en hyllest til Magnus Carlsen da han vant VM-matchen mot Sergej Karjakin i New York.

– Akkurat nå er jeg forbannet og en dårlig taper. Men ja, Staysman-sangen er kul, sier Carlsen og smiler.

– Simen tar seg bra ut, fastslår Agdesteins tidligere elev.

«Tårnet til Carlsen» heter låten, som du kan se på VGTV her. En del av teksten går på at «alt jeg vil gjøre her i livet mitt er å se Carlsen feie over dronninga med tårnet sitt».

Ideen til sangen fikk Staysman da han var gjest i VGTV under VM-matchen i New York, nærmere bestemte det niende partiet. Han og Simen Agdestein kom kjapt på bølgelengde, og det endte altså til slutt i en nyskrevet låt.

– Så utrolig kult å høre! Carlsen er en av mine idoler, så jeg kryssa jo fingrene for at han skulle høre låta og like den, sier Stian Thorbjørnsen til VG.

– Simen leverer jo bigtime, jeg tror aldri låta hadde gjort det så bra uten han. Jeg tror kanskje godeste Simen drepte litt fordommer. Sjakkspillere kan da feste og by på seg selv de også, fastslår Staysman.

Han leverte refrenget allerede i VGTV-sendingen i november.

– Jeg tror du kommer til å slå an med den, fastslo Simen Agdestein den gang – mens parkameraten Jon Ludvig Hammer ble mer eller mindre satt ut.

Magnus Carlsen spilte sist uke i Qatar, der han fikk bronse i hurtigsjakk-VM og deretter sølv i lynsjakk-VM. Han lå an til gull i lynsjakk, men seieren røk i det siste partiet, da russiske Sergej Karjakin vant partiet sitt, mens Carlsen måtte nøye seg med remis mot Peter Leko.

Verdenseneren er nå på ferie sammen med familien – på hemmelig sted – og drar så rett derfra til Nederland, der han skal spille den tradisjonelle Wijk aan Zee-turneringen fra 13. januar.