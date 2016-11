Dette er Karjakins eneste seier mot Carlsen: – Magnus har et godt grep

Dette partiet er den eneste gang Sergej Karjakin (26) har slått Magnus Carlsen (25) i klassisk sjakk.

Det skjedde i nederlandske Wijk aan Zee for fire år og ti måneder siden.

– Dette er mitt favorittparti mot Magnus, sier russeren til chessbase.com.

Selvfølgelig er det det. Den ene seieren kom attpåtil med svarte brikker.

Les også: Carlsen tror ikke doping hjelper.

– Karjakin spilte veldig bra i dette partiet. Jeg tror selvtillit betyr enormt mye, og om Karjakin skulle få inn en slik seier tidlig i matchen, er det et veldig dårlig tegn, sier Simen Agdestein, som blir ekspert under VGTVs sendinger fra VM-oppgjøret i New York.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern link).

– Magnus har etter dette partiet i 2012 stort sett hatt godt grep på Karjakin, og det drar man gjerne med seg inn i matchen, sier Agdestein, som i mange år var Carlsens trener.

GODT TAK: Magnus Carlsen i intens konsentrasjon mot Sergej Karjakin. Han har hatt et bra tak på sin VM-motstander siden 2012. Dette bildet er fra Norway Chess i 2014, da de spilte remis. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

At Sergej Karjakin har bare én seier mot Magnus Carlsen i klassisk sjakk, er ganske oppsiktsvekkende. Siden den gang, januar 2012, har nordmannen vunnet tre partier mot Karjakin med lang betenkningstid:

¤ Carlsen-Karjakin 1-0 Wijk aan Zee 2013.

¤ Karjakin-Carlsen 0-1 Norway Chess 2013.

¤ Carlsen-Karjakin 1-0 Bilbao 2016.

– Magnus er utvilsomt soleklar favoritt, sier Agdestein – men forter seg å legge til:

Se hele kinodokumentaren om Magnus Carlsen på VG+

– Men det kan likevel fort gå galt. Marginene er alltid ørsmå. Det er ikke lenger et mirakel når disse så ofte tipper i Magnus’ favør, men man kan aldri ta noe for gitt. Karjakin er selvfølgelig en kjempesterk spiller, som jeg fikk erfare i Norway Chess for et par år siden da han med et nødskrik berget remisen mot meg, sier VGTV-eksperten med et smil.

Les også: Skremmeskudd fra Carlsen før VM: erkerivalen ydmyket.

Agdestein fastslår at åpningsforberedelsene er Karjakins fremste styrke.

– Disse er helt sikkert skjerpet til det maksimale til VM-matchen med alt russerne kan oppdrive av menneskelige ressurser. Det er i hvert fall ikke penger det står på, så vidt jeg har skjønt. Karjakin er Putins mann, og det betyr mye for Russland å gjenerobre VM-tronen i den gamle nasjonalidretten sjakk. Det var i denne de i sin tid kunne vise for resten av verden at kommunismen var kapitalismen overlegen når det gjaldt å frembringe skarpe hoder.

Sett denne? Opptil 7.200 for å se Carlsen i VM

– Så da handler det om for Magnus Carlsen å få Karjakin ut av sine forberedelser?

– Ja, og det er ikke så lett. Magnus er primært opptatt av bare å få en stilling der det kan kjempes i åpent lende. Lykkes han med det, tror jeg han vinner matchen.

PS: Inkludert hurtigsjakk og lynsjakk har Carlsen 18 seirer, Karjakin 8, mens 21 har endt med remis.