Derfor er Carlsen omspill-favoritt

NEW YORK/OSLO (VG) Magnus Carlsen (25) frykter ikke omspill mot Sergej Karjakin (26).

Det skjer om det 12. og siste ordinære partiet ender remis mandag. Der har Carlsen fordel av hvitt. Ender det uavgjort, er det klart for omspill med hurtig- og lynsjakk onsdag.

– Og der er selvfølgelig Magnus favoritt, sier Stefan Löffler, sjakk-ekspert i Frankfurter Allgemeine.

– Han er en bedre hurtig- og lynsjakk-spiller enn Karjakin. Han har også større erfaring med disse to sjakk-artene. Og nå har han et psykologisk overtak etter sin seier i det tiende partiet. Carlsen kommer til å være helt rolig i det 12. partiet, fordi han vet at han er den beste om det skulle bli omspill, mener tyskeren.

Mike Klein, som dekker sjakk-VM for chess.com, verdens største sjakk-nettside, mener også at Carlsens vinnersjanser øker om det blir omspill.

– Han er verdens beste i hurtigsjakk, så derfor er det ingen grunn for Magnus til å gjøre noe hasardiøst i parti 12.

– Med tanke på at jeg har hvitt, tror jeg at jeg kan få tie-break om jeg vil, sa Carlsen selv etter partiet lørdag.

Om det står 6-6 etter mandagens avsluttende parti, blir det altså omspill onsdag.

Omspill-reglene * Omspill oppstår hvis det står 6-6 etter de 12 partiene i langsjakk. * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis.

Da spiller de først hurtigsjakk, så lynsjakk. Og hvis heller ikke det skulle skille dem, så ender det i såkalt armageddon.

– Men det har aldri skjedd i VM-historien, og vil neppe skje her heller, sier El Pais' sjakkekspert Leontxo Garcia, som holder Carlsen som klar favoritt til å avgjøre VM nå.

Armageddon er sjakkens straffekonkurranse, hvis alle andre forsøk på å skille dem ikke lykkes.

VGs sjakkekspert på nettet, Erle Marki Hansen, har sett på statistikken mellom Carlsen og Karjakin i de «kjappe» sjakkøvelsene:

Hurtigsjakk:

Carlsen: 3 seirer.

Karjakin: 2 seirer.

Remis: 1.

Lynsjakk:

Carlsen: 8 seirer.

Karjakin: 4 seirer.

Remis: 1.

– Klart at sannsynligheten for omspill er stor nå, sier Carlsen-manager Espen Agdestein på vei ut av VM-lokalene i New York.

Bror Simen er ekspert i VGTV-studio i Oslo og mener at Magnus Carlsen ikke bør presse altfor mye for seier i 12. parti:

– For han har gode muligheter om det går til hurtigsjakk også.

– Magnus er best i hurtigsjakk, men Karjakin er også god. Det er så små marginer. Karjakin sa på pressekonferansen at det handler om psykologi. Jeg tror at det handler vel så mye om dagsformen, sier Simen Agdestein.

– Og hvis de fortsetter til lynsjakk?

– Også da er det en liten fordel Magnus, men der er det enda mindre marginer. Det kommer garantert til å gjøres feil. Det blir enda større elementer av tilfeldigheter.

Jon Ludvig Hammer er enig:

– Magnus er best, men med kort betenknigstid øker antall tabber og tilfeldigheter. Så det er mer tilfeldig hvem som vinner. I lynsjakk blir alt dette enda mer ekstremt.

Omspillet blir altså onsdag, som er Magnus Carlsens bursdag.

– Skal Magnus forsvare tittelen som 25-åring eller 26-åring? Det er så små marginer her. Det blir vanvittig spennende, sa Atle Grønn i VGTVs studio.

– Magnus vet at omspill er helt åpent. Det er litt tilfeldig. Derfor vil Magnus for all del unngå, mener Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis.

– Carlsen er en fantastisk sjakkspiller, men Sergej har stålnerver, fastslår den fargerike manageren overfor VG.