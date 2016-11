Denne Karjakin-seieren kan gjøre Carlsen bekymret

NEW YORK (VG) Sergej Karjakin (26) er slett ikke ukjent med omspill. Ta en titt på dette bildet: Han vant World Cup i fjor – etter en vanvittig duell med Peter Svidler (40).

Det var en finale som det vil gå gjetord om i årevis.

– Det er ikke mulig å få det mer spennende, sier Karjakin om det som skjedde i Baku i oktober i fjor.

– Karjakin kom tilbake gang etter gang. Og han overbeviste også da han vant siste runde i kandidatturneringen, sier Magnus Carlsen.

Mens det har krydd av remis i denne VM-matchen, var det avgjørelse i samtlige ti partier i World Cup-finalen mellom Karjakin og Svidler for et drøyt år siden. Ikke et eneste av de ti partiene endte med remis. Men til tross mange tabber og tull, var dramaet til å ta og føle på:

* Først vant Peter Svidler de to første - av fire - langsjakkpartier. De fleste trodde at

Omspill-reglene * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis. Hvem som kan velge farge trekkes.

det var avgjort.

* Svidler kunne ha avgjort ved å klare minst én remis i de to siste partiene. Men Karjakin vant først med svart og så med hvitt, og det endte dermed 2-2.

* De gikk så i gang med hurtigsjakk med 25 minutters betenkningstid + 10 sekunder pr. trekk. Der vant Karjakin det første partiet og Svidler det neste, begge med hvitt.

* Så fulgte to nye partier med hurtigsjakk: først vant Svidler med svart, så Karjakin med svart.

* Endelig var det klart for lynsjakk - 5 min. + 3 sek. pr. trekk. Der vant Karjakin først med svart, så med hvitt.

Dermed unngikk de såvidt armageddon.

– La oss håpe at vi unngår det denne gang også, sier Karjakin smilende.

World Cup-finalen mellom Karjakin og Svidler var nok mer sirkus og tabber enn den var god sjakk. Men det viser at Sergej Karjakin har evnen til å vinne under press.

– Han har veldig gode nerver, sier Magnus Carlsen.

– Han har stålnerver, sier Karjakin-manager Kyrillos Zangalis.

– Det jeg kan si, er at jeg vant i World Cup mot Svidler, og at jeg skal gjøre mitt beste igjen, sier Karjakin selv, som vanlig ganske beskjedent.

Peter Svidler var oppgitt over at han hadde kastet bort muligheten til å vinne den viktige turneringen:

– Hvis du bommer på så mange skudd på åpent mål, som jeg gjorde i finalen, fortjener du ikke å vinne, sa russeren.

– Sergej hadde bedre nerver, og det utgjorde hele forskjellen til slutt, skrev han på twitter etterpå.