(Magnus Carlsen-Levon Aronian 1-0) Magnus Carlsen (26) gjorde jobben sin i siste runde av Sinquefield Cup - men misbrukte sjanser tidligere i turneringen kostet ham seieren.

Hans franske venn Maxime Vachier-Lagrave (26) vant sitt siste parti, mot Jan Nepomnjasjtsji, og ble dermed stående alene med seks poeng. Carlsen og Viswanathan Anand endte på 5,5.

Sinquefield Cup (ni av ni runder): 1. Maxime Vachier-Lagrave 6. 2. Magnus Carlsen 5,5. 2. Viswanathan Anand 5,5. 4. Levon Aronian 5. 4. Sergej Karjakin 5.

Vachier-Lagrave var blant Carlsens såkalte sekundanter i forbindelse med VM-matchen i New York mot Sergej Karjakin, det vil si at han var med i teamet som hjalp nordmannen med analysene før hvert parti.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

– En seier er en seier. Og det er mye bedre med 2. plass enn 4. plass i turneringen, sa Carlsen på arrangørens sending.

– Partiet mot Maxime ble avgjørende. Hadde jeg vunnet det, hadde jeg vært favoritt til å vinne turneringen. Men jeg er glad på Maximes vegne. Dette er hans største seier i karrieren.

Sjokkseieren med svarte brikker over Carlsen i 4. runde la grunnlaget for Vachier-Lagraves triumf. Nordmannen var tilsynelatende på vei mot å vinne partiet, men så gjorde han en fatal tabbe - og tapte.

Magnus Carlsen var foran siste runde et halvt poeng bak trioen Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave og Viswanathan Anand.

Det betydde at han kunne gjøre halve jobben selv ved å slå Aronian, men han var samtidig avhengig av at Vachier-Lagrave avga minst et halvt poeng mot en annen god Carlsen-kompis, Jan Nepomnjasjtsji. Franskmannen spilte imidlertid like sterkt som han har gjort tidligere i turneringen, og etter 52 trekk måtte Nepomnjasjtsji gi tapt.

Magnus Carlsen hadde før fredagens parti spilt syv parti på rad mot Aronian uten å vinne - og tre av dem hadde endt med tap. Nå ble det altså endelig seier.

– Jeg overvurderte sjansene mine, mente Aronian selv på arrangørens sending.

Det var drama da Carlsen gjennomførte sitt 39. trekk med bare to sekunder igjen på klokken.

– Jeg la ikke merke til det, sa Aronian etterpå.

– Jeg har spilt så dårlig tidligere i år at dette er en opptur, sa Carlsen etterpå. Han står imidlertid fortsatt uten turneringsseier i klassisk sjakk i 2017.

Vachier-Lagraves seier betyr at fem ulike spillere har vunnet Sinquefield Cup:

• 2013: Magnus Carlsen.



• 2014: Fabiano Caruana.



• 2015: Levon Aronian.



• 2016: Wesley So.



• 2017: Maxime Vachier-Lagrave.



Fire av fem turneringer i Grand Chess Tour er dermed avgjort. Den femte er London Classic i desember. Carlsen er gode muligheter til å vinne Grand Chess Tour etter å ha vunnet hurtig-/lynsjakkturneringene både i Frankrike og Belgia tidligere i sommer.

Carlsen i Sinquefield Cup:

1: Caruana – Carlsen ½-½.

2: Carlsen – Karjakin 1-0.

3: Anand – Carlsen ½-½.

4: Carlsen – Vachier-Lagrave 0-1.

5: So-Carlsen 0-1.

6: Carlsen-Nakamura 1/2-1/2.

7: Svidler-Carlsen 1/2-1/2.

8: Nepomnjasjtsji-Carlsen 1/2-1/2.

9: Carlsen-Aronian 1-0.