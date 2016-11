Carlsens statistikk med svart: 0 tap!

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) har definitivt statistikken med seg foran dagens andre parti av sjakk-VM.

Verdensmesteren åpnet med remis med hvite brikker. Lørdag har han svarte brikker i det andre møtet mellom dem her i New York.

På 12 oppgjør har Carlsen aldri tapt med svart mot Sergej Karjakin (26).

Tallenes tale er: to seirer, 10 remis og null tap.

– Det er en stor forskjell å spille med svart, sier manager Espen Agdestein foran det andre partiet.

– Karjakin vil nok gjøre alt han kan for å vinne med hvitt. Han har trolig forberedt veldig mye. Da er det viktig at Magnus ikke kommer på defensiven, men klarer å forsvare seg uten store problemer.

Agdestein minner likevel om at Magnus Carlsen vant med svart i sin første VM-kamp mot Viswanathan Anand. Ja, ikke bare én gang, men to ganger. Av totalt tre seirer i Chennai.

I Sotsji året etter derimot vant Carlsen bare med hvite brikker.

Det spesielle er at Sergej Karjakin hadde svarte brikker den ene gangen i karrieren han vant over Magnus Carlsen i klassisk sjakk. I Nederland i 2012.

Men nå har han jobbet ekstremt for å være best mulig forberedt til de hvite partiene mot Carlsen. Det er de partiene Karjakin ser som sin sjanse.

– Jeg vet ikke så mye om hvordan Karjakin har forberedt seg, men det er naturlig at Russland gjør alt for å hjelpe Karjakin, sier Carlsen-trener Peter Heine Nielsen til VG.

– Han er jo knyttet til den politiske makteliten. Karjakin er godt forberedt, men det er vi også. Jeg bekymrer meg ikke.

I løpet av to VM-matcher mot Viswanathan Anand tapte Magnus Carlsen bare ett parti. Det var det tredje partiet i Sotsji. Da hadde inderen hvite brikker.

Peter Heine Nielsen, som selv har hjulpet Anand i tidligere VM-oppgjør, sier dette om Carlsens to tittelkamper:

– Magnus har hatt to komfortable matcher, der han kom foran i første halvdel, og så cruiset inn. Vi håper på en ny komfortabel match.

– Hvis ikke det skjer?

– Da må vi håndtere det også. Men husk at Magnus fortsatt er bare 25 år og allerede har prøvd alt. Han har både energien til en ung og erfaringen til en eldre spiller.

Nettsiden chess.com har analysert alle de 19 partiene som Carlsen og Karjakin har spilt mot hverandre i klassisk sjakk etter at de ble 18 år gamle – før VM.

De fant at Sergej Karjakin hever spillet sitt når han møter verdensmesteren.

De fant også at antall tabber har vært ekstremt liten for begge: Carlsen har hatt to tabber og Karjakin tre tabber – det utgjør henholdsvis 0,25 og 0,38 prosent av det totale antall trekk.

Når det gjelder «unøyaktigheter» – altså inkludert mindre grove feil – er tallene henholdsvis 0,88 og 1,26 prosent.