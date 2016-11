NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (26) takket på rørende vis pappa Henrik etter at VM-tittelen var sikret.

Det var på den offisielle premieutdelingen på Fulham Market at bursdagsbarnet fant grunn til å hylle faren spesielt. Like før forsvarte han VM-tittelen i sjakk for andre gang da han vant det tredje og fjerde partiet i omspillet mot Sergej Karjakin (26).

– Sist, men ikke minst vil jeg takke min far. Han er den beste støttespilleren jeg har, sa verdensmesteren.

– Han er det beste mennesket jeg kjenner. Han ofrer tid og energi for meg, for at jeg skal gjøre det best mulig, fortsatte Magnus Carlsen – som tidligere i talen hadde takket både Team Carlsen med trener Peter Heine Nielsen, manager Espen Agdestein, lege Brede Kvisvik og kokk Magnus Forssell.

– Pappa har vært med siden jeg startet å spille. Jeg er inderlig takknemlig til han. Han har også vært gjennom vanskelig tider.

– Takk, du betyr alt for meg, sa Carlsen om faren.

VG-kommentar: Sjakk-kongens aller største triumf

Han takket også sin mor og de tre søstrene.

– De kom hit til New York bare for å støtte meg, tror jeg i alle fall. Ikke fordi det er New York og fordi de ønsket å shoppe, smilte Carlsen.

VG direkte: Det siste partiet trekk for trekk.

Henrik Carlsen sto som vanlig beskjedent på siden og fulgte det. Etterpå, på festen, sa faren:

– Jeg trodde først han spøkte med meg. Han er jo en spøkefugl. Men han så relativt alvorlig ut, så da trodde jeg på det, smilte faren da VG spurte han.

Les også: Twitter kokte etter Carlsens VM-seier

– Men det er selvfølgelig både pent og hyggelig av Magnus å si det. Jeg koser meg litt ekstra med seieren etter den takketalen, sa Henrik Carlsen – og prøvde på kjent vis å bagatellisere sin egen rolle.

– Jeg er sjakkfan. Jeg er interessert. Men jeg har jo ikke kunnet tilføre Magnus noe sjakkmessig på mange år.

Henrik Carlsen er bindeleddet i «team Carlsen». De har bygget opp et team med manager Agdestein, lege Kvisvik, kokk Forssell og andre – men det er Henrik Carlsen som er bindeleddet.

Og Magnus Carlsen som er sjefen.