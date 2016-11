NEW YORK (VG) Sergej Karjakin (26) nekter å snakke om Magnus Carlsens (25) styrker og svakheter ved sjakkbrettet.

– Magnus har vunnet masse turneringer, han er verdensmester og har masse styrker. Men jeg vil ikke snakke om spillet her, det vil jeg holde hemmelig, sa russeren på en pressekonferanse i New York torsdag ettermiddag.

Det sa han etter at Magnus Carlsen hadde sagt følgende om sin VM-motstander:

– Sergej er veldig godt forberedt. Fremfor alt er han veldig dyktig til å forsvare seg. Selv i vanskelig situasjoner er han flink til å finne ressurser. Så da er det et spørsmål for meg å slå til når jeg får sjansen.

Mens Karjakin var taus om alt som hadde med selve sjakkspillet å gjøre, var altså nordmannen mer åpen om hva han mener er russerens styrke.

På pressekonferansen torsdag ettermiddag norsk tid gjorde Magnus Carlsen et poeng av at alle sier at han er 26 år:

– Jeg blir ikke 26 før om tre uker, understreket verdensmesteren.

RIVALENE: Verdensmester Magnus Carlsen og finalemotstander Sergej Karjakin fra Russland gleder seg til tre ukers VM-duell. Foto: Pontus Höök , NTB scanpix

Både Carlsen og Karjakin er født i 1990 og tilhører altså samme generasjon sjakkspillere. Carlsens tidligere VM-matcher har vært mot Viswanathan Anand, som er mer enn 20 år eldre enn nordmannen.

De to ble spurt om hvem som er verdens beste sjakkspiller. Carlsen svarte:

– Det blir bestemt i løpet av de neste tre ukene, men akkurat nå er det meg.

Magnus Carlsen skal de neste tre ukene forsøke å forsvare VM-tittelen sin for andre gang.

Han vant over Viswanathan Anand i 2013 og ble verdensmester første gang. Så forsvarte Carlsen tittelen mot samme Anand i Sotsji i 2014.

Som verdens desidert beste sjakkspiller de siste årene står han nå overfor en ny VM-motstander, russeren Sergej Karjakin, som vant den såkalte kandidatturneringen i vår.

Om han vinner, tjener Magnus Carlsen cirka 5,5 mill. kroner. Tap gir omtrent 3,5 mill. kroner på kontoen.

De to spillerne skal sitte bak en glassvegg. De kan hverken høre tilskuerne og se dem.

– De blir sittende totalt isolert med bare to dommere. Mens vi andre kan se dem som i et akvarium, ler Carlsen-manager Espen Agdestein.

– Vi tester ut en helt ny måte å overføre sjakk på, sier Ilja Merenzon, sjef for arrangørselskapet Agon.

Magnus Carlsen er den 16. ubestridte verdensmester i sjakk-historien. I perioden 1993-2006 var sjakk-verdenen delt i to ulike forbund, og det var altså ingen ubestridt mester.