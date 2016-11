NEW YORK (VG) Magnus Carlsens manager Espen Agdestein sier at verdensmesteren ikke kommer til å si noe om mandagens drama før etter onsdagens parti mot Sergej Karjakin.

Det betyr at det blir sent onsdag kveld, kanskje natt til torsdag norsk tid, før vi får høre Carlsens versjon av det som skjedde.

– I ettertid ville han nok ikke gjort det, tror jeg, sier manageren etter at Magnus Carlsen først droppet de obligatoriske TV-intervjuene og deretter pressekonferansen etter tapet mot russeren i det åttende partiet.

– Når han har gjort noe tidligere som ikke har vært helt bra, så har han erkjent det og beklaget det. Det eneste som betyd noe for ham der og da, var partiet og matchen, sier Agdestein når VG møter ham på hotell Ritz Carlton i Battery Park i New York. Der holder Team Carlsen hus under VM.

– Vil han beklage denne gang?

– Jeg har ikke snakket med ham om det, men tidligere har han alltid angret når han har gjort noe dumt. Men det må Magnus svare på selv.

På VGs spørsmål om hvem som er sjef i Team Carlsen, svarer manager Agdestein klart og greit:

– Det er Magnus! Vi andre prøver å hjelpe til så godt vi kan, men det er alltid han som har det siste ordet.

Espen Agdestein forklarer for VG hva som skjedde da Carlsen først gikk forbi TV-reporterne og deretter satte seg inne på pressekonferanserommet i New York.

– Det skjedde ikke noe særlig. Han signaliserte at han ikke syntes noe særlig om det, og til slutt reiste han seg og gikk.

– Han var veldig fortvilet og oppgitt over seg selv. Ut over kvelden kom humøret tilbake, forteller Espen Agdestein.

– Han har en egen evne til å snu negativ energi til positiv energi. Han har et ønske om revansj. Han er fandenivoldsk, og jeg tror han har planer om det.

På VGs spørsmål om det er greit å oppføre seg sånn, svarer Espen Agdestein:

– Han skjønner at han har et ansvar overfor publikum og arrangører og fans og motstandere og så videre. Vi får se hva han sier onsdag.

– Hvordan skal dere hindre at det skjer igjen?

– Magnus pleier ikke å gjøre samme feil fort etter hverandre. Det tror jeg han har full kontroll på, sier manageren.

Carlsen har fått en bot som – hvis han vinner VM-matchen – blir på drøyt en halv million norske kroner.

– Boten er ikke av de tingene som Magnus tenker på. Det som betyr noe, er matchen videre. Han bruker ikke energi på noe annet.

– Han går og tenker på hvordan han skal slå tilbake. Han tygger nok på det.

Agdestein svarer et klart nei på om matchen er avgjort.

– Det gjenstår en match på fire partier. Normalt sett er Magnus favoritt i en sånn match.