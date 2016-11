Carlsens mål: Rive ned det som Karjakin har bygd opp

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) forsøker å få Sergej Karjakin (26) ut av komfortsonen han har bygd opp sammen med sine russiske hjelpere.

Rett og slett rive ned alt det Karjakin har bygd opp det siste halvåret.

– Vi vet at Karjakin har jobbet mye med hele sitt team. Det er viktig å få ham ut av det sporet, sier manager Espen Agdestein til VG.

– Hvis han klarer det, kan de spille mann-mot-mann, som Agdestein uttrykker det.

Les også: Trompovsky - for å markere Trump-seieren?

Med det mener han at de forberedelsene som Karjakin har gjort sammen med alle sine hjelpere, ikke lenger skal bety så mye. At russeren kommer ut av den komfortsonen han har bygd opp.

HUMRER: Magnus Carlsen var i godt humør, selv om det ble bare remis i første parti mot Sergej Karjakin. Foto: Pontus Höök , NTB scanpix

– Viste Carlsen i sitt første parti fredag at han kan overraske?

– Ja, og han ønsker virkelig å gjøre det.

Agdestein svarer et klart «ja» når VG spør Magnus Carlsen klarte å «mørne» Karjakin litt i det første partiet - selv om det endte med remis.

VG+: Se hele den prisvinnende VGTV-dokumentaren om Magnus Carlsen

Når VG spør Magnus Carlsen om hva han forventer seg av lørdagens parti, der han har svarte brikker, svarer han:

– Jeg regner i hvert fall med at det blir en annen åpning enn i det første partiet.

Fredag spilte Carlsen en såkalt Trompovsky-åpning, som vakte stor oppmerksomhet, så stor oppmerksomhet at verdensmesteren fastslo at «jeg hadde spilt en annen åpning om jeg hadde visst at det ble så mange spørsmål om det».

Les også: Sjakk-USA følte seg fornærmet av Trump.

– Vi får se hva det blir i morgen, ler Sergej Karjakin - som hadde følgende svar på en journalists spørsmål om det var en overraskende åpning fra Carlsen:

– Nei, Magnus har spilt det mot Kramnik tidligere, så dette er ingen revolusjon.

Carlsen hadde altså hvite brikker fredag. Han prøvde å gjøre noe ut av det, men innrømmet etterpå at det ikke ble noe «substansielt» ut av det.

– En flott dag for Karjakin, som var tydelig nervøs på forhånd. Dette er en optimal start for ham, sa VGTV-ekspert Jon Ludvig Hammer på sendingen.

Les også: Skremmeskudd fra Carlsen før VM: erkerivalen ydmyket.

– Nå må Magnus forsvare seg med svarte brikker. Han kommer til å bli presset.

Hammer uttrykker det slik:

– Hvert svart-parti som Magnus overlever, er en suksess.

Sergej Karjakin er rangert som nummer ni i verden, mens Magnus Carlsen har ligget som nummer én i årevis. Russeren har slått verdensmesteren bare én gang i klassisk sjakk. Det skjedde i januar 2012.