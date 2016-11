Carlsens hemmelige oppladning: Først høydetrening, så bølgeskvulp

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) rømte Norge for å forberede seg til VM-oppgjøret mot Sergej Karjakin.

Han ville ikke avsløre hvor han skulle dra på treningsleir, men nå kan VG fortelle hvor verdensmesteren har ladet kanonen til å forsvare sin tittel:

Først var han på «høydetrening» i den franske alpebyen Chamonix, deretter ble det sol, varme og bølgeskvulp på Bahamas (og dermed samme tidssone som VM-byen New York).

– Magnus har hatt god tid til å lade opp, sier manager Espen Agdestein når VG treffer ham i New York.

– Han dro i midten av oktober og var sammen med teamet sitt, både i alpene og på Bahamas. Så den siste uken har han bare slappet av med resten av familien på Bahamas.

Nå er både mamma, pappa og to av tre søstre på plass når åpningsseremonien til sjakk-VM går av stabelen torsdag kveld amerikansk tid.

LIKER VARME: Magnus Carlsen dro til Bahamas for å gjøre de siste forberedelsene til VM-matchen mot Sergej Karjakin, som starter fredag. Bildet er hentet fra Kragerø, der han flere ganger har forberedt seg til store begivenheter. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

– Magnus virker veldig fin, sier Agdestein.

Team Carlsen holder tett inntil brystet hvem som er deres sjakk-hjelpere.

– Peter Heine Nielsen er den eneste som er her i New York, er det eneste Agdestein vil avsløre.

Trolig har Magnus Carlsen tre hjelpere til, i tillegg til sin danske trener. Det vil ikke være noen overraskelse om franske Laurent Fressinet er én av dem.

– Teamet sitt spredd forskjellige steder i verden, forteller Espen Agdestein.

VG kunne for et par uker siden avsløre at det er et nøye sikkerhetsopplegg rundt dataanalysene til Team Carlsen, slik at hackere ikke skal få tilgang til hva de jobber med. De samarbeider nært med Microsoft om dette.

Magnus Carlsen bor på Ritz Carlton ved Battery Park i New York. Han har en suite på luksushotellet.

– Vi er veldig fornøyd med å bo her, veldig nær spillestedet og samtidig temmelig rolig og luftig. Det er bra, for det er viktig å holde stressnivået nede, sier manageren.

Han sier at omgivelsene rundt VM-matchen nå blir helt annerledes enn de to andre gangene Carlsen har spilt om verdensmestertittelen; i Chennai i India i 2013 og i Sotsji i Russland i 2014.

– I Sotsji var det så stille at Magnus oppsøkte journalistene for å ha noe å gjøre. Her er trykket et helt annet, og han kommer til å bli skjermet på en annen måte, sier Espen Agdestein.