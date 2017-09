– Carlsens «fake VM-tittel» står på spill

Magnus Carlsen (26) mener at verdensmesteren bør kåres på samme måte som i World Cup, som søndag startet i Georgia. Det får rivalen Anish Giri (23) til å snakke om «fake VM-tittel».

World Cup avvikles etter cupsystemet, og Carlsen vant i 1. runde søndag over nummer 6974 i verden, Oluwefemi Balogun (30) fra Nigeria.

For noen uker siden bekreftet Magnus Carlsen overfor VG at han ideelt sett synes at verdensmesteren i sjakk bør kåres på denne måten.

– Ja, jeg mener det er det mest rettferdige formatet for VM, sa Carlsen.

I dag er det slik at verdensmesteren i sjakk kåres omtrent på samme måte som i boksing: En regjerende mester møter en utfordrer til tittelmatch. Utfordreren kåres i den såkalte kandidatturneringen, en VM-kvalifisering der vinneren altså møter mesteren. Det pågående World Cup i Georgia er en av veiene inn i kandidatturneringen.

Slik er Carlsen som bonde:

Carlsens oppfatning om VM-formatet har fått Anish Giri til å gi denne kommentaren, ifølge chess24.com:

– Magnus hinter om at dette er det egentlige verdensmesterskapet. Hans «fake tittel» står på spill.

Selv om uttalelsen nok kom med et glimt i øyet, er det ingen tvil om at verdens beste sjakkspillere tar World Cup i Georgia på stort alvor. Manager Espen Agdestein kommenterer Giris uttalelse slik:

– Jeg tror ikke Magnus ser slik på det. Det er imidlertid en utrolig spennende og utfordrende turnering med de 24 høyest ratede på plass.

– World Cup har ikke VM-format med tanke på prestisje, men Magnus er jo fan av formatet, det er veldig publikumsvennlig med drama hele veien, sier Agdestein, og legger til at dette for mange er siste muligheten til å komme inn i kandidatturneringen. De to beste i World Cup kvalifiserer seg til kandidatturneringen.

– Det er ikke rom for feilskjær, så det er et veldig press og krav til å være taktisk smart hele veien. Viktigste er å ikke tape, men samtidig må man jo vinne partier også, fortsetter manager Agdestein.

Les også: Slik feiret Carlsen sitt tredje VM-gull – fikk besøk av Hollywood-stjerne

World Cup spilles som en cupturnering med 128 deltakere. Hver match går over to partier over to dager, og taperen er altså utslått. Ved poenglikhet går partiene over til omspill med kortere betenkningstid den tredje dagen.

– Det er en fordel for Magnus at han er sterk i hurtig-/lynsjakk. Det blir omspill underveis, og Magnus trenger ikke frykte det, mener Espen Agdestein.

– De som ikke er så gode i hurtig-/lynsjakk har et større press på seg i de to klassiske partiene.

Stjernetreff: Carlsen satte Kevin Spacey sjakk matt

Til chess.com roser Carlsen måten turneringen spilles på:

– Jeg synes formatet er glimrende siden det blander ulike ferdigheter i klassisk- og raskere sjakk.

– Det er litt rart at reglene tillater meg å spille når det er en del av VM-kvalifiseringen, men så lenge reglene tillater det, vil jeg utnytte dette smutthullet for å få en interessant opplevelse.

Da VG for noen uker siden spurte om målet var å ødelegge for dem som vil bli hans VM-utfordrer, svarte Carlsen:

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg håper selvfølgelig å ødelegge for de motstanderne som eventuelt kommer i min vei i World Cup. Hvordan de andre gjør det, tenker jeg ikke så mye over. Det handler om turneringen for meg, ikke så mye om hvem jeg møter.

Husker du? Magnus Carlsen har fått seg ny kjæreste

Etter å ha tenkt seg litt om, sa Carlsen likevel:

– Jeg sier likevel ikke nei til det (å ødelegge for rivalene).

Magnus Carlsen er den største favoritten, men - som Agdestein sier - er det ikke rom for feilskjær.

– Magnus forberedt på at mye må klaffe om han skal gå helt til topps, konstaterer Agdestein overfor VG.