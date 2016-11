NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) starter med hvite brikker i VM-matchen mot Sergej Karjakin (26).

– Det er kanskje best med svart. Jeg likte meg i Sotsji da jeg hadde hvite brikker både i sjette og sjuende parti, sa verdensmesteren til VG før nattens trekning i New Yorks legendariske Plaza Hotell på Fifth Avenue.

Like etter hadde han trukket hvite brikker og Karjakin svarte brikker i sitt første parti, som går fredag kveld norsk tid.

– Det er helt greit, sier manager Espen Agdestein til VG.

– Dette betyr en offensiv start. Og samme trekning som Magnus hadde i Chennai.

Carlsen startet nemlig med hvite brikker i sin første VM-kamp, i India, mens han hadde svarte brikker i første parti i Sotsji året etter.

Når Magnus Carlsen nå starter med hvitt, betyr det at han får hvite brikker i første, tredje og femte parti - før Karjakin får hvitt både i sjette og sjuende parti. Carlsen får deretter hvitt i åttende, tiende og tolvte parti.

Dette betyr at nordmannen må kjøre på for fullt fra første stund i tittelkampen.

I sin første tittelkamp mot Viswanathan Anand vant Carlsen sitt femte, sjette og niende parti. Altså kom to av tre seirer med svarte brikker. Allerede etter ti partier var det avgjort i Carlsens favør: 6,5-3,5.

Slik blir VM-duellen: 11. nov.: Carlsen-Karjakin. 12. nov.: Karjakin-Carlsen. 14. nov.: Carlsen-Karjakin. 15. nov.: Karjakin-Carlsen. 17. nov.: Carlsen-Karjakin. 18. nov.: Karjakin-Carlsen. 20. nov.: Karjakin-Carlsen. 21. nov.: Carlsen-Karjakin. 23. nov.: Karjakin-Carlsen. 24. nov.: Carlsen-Karjakin. 26. nov.: Karjakin-Carlsen. 28. nov.: Carlsen-Karjakin. ** Alle partier starter kl. 20.00 norsk tid.

I Sotsji brukte han 11 partier på å vinne. Da vant det andre, sjette og ellevte partiet. Der kom samtlige seirer med hvite brikker.

I løpet av to VM-matcher med til sammen 21 partier, har Carlsen bare tapt ett parti. Det var det tredje partiet i Sotsji, da Anand vant med hvitt.

Carlsens trener Peter Heine Nielsen sier at Viswanathan Anand i VM-matchene satset på enormt press med hvitt og så forsvare seg godt med svarte brikker.

– Det er sannsynlig at Karjakin vil gjøre det samme.

Peter Heine Nielsen er uansett ikke i tvil om hvem han har som favoritt.

– Magnus er best i verden. Om Magnus lever opp til sitt nivå, så er det rikelig for å vinne.

Det mener også de fleste eksperter. En annen av toppene i sjakkverdenen, nederlandske Anish Giri, skriver på twitter at han gir Karjakin 36,8 prosent sjanse til å vinne.

Verdens største sjakk-nettside, chess.com, anser at Carlsen er enorm favoritt til å forsvare sin VM-tittel. De fastslår likevel at Karjakin spiller bedre når han møter Magnus Carlsen enn ellers.

Bare én gang har Sergej Karjakin vunnet over Magnus Carlsen i klassisk sjakk, og det var i januar 2012, i den legendariske Wijk aan Zee-turneringen. Det skjedde attpåtil med svarte brikker.

– Karjakin spilte veldig bra i dette partiet. Jeg tror selvtillit betyr enormt mye, og om Karjakin skulle få inn en slik seier tidlig i matchen, er det et veldig dårlig tegn, sier Simen Agdestein, som blir ekspert under VGTVs sendinger fra VM-oppgjøret i New York.

– Magnus har etter dette partiet i 2012 stort sett hatt godt grep på Karjakin, og det drar man gjerne med seg inn i matchen, sier Agdestein.