DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) vant et dramatisk parti mot kompisen Jan Nepomnjasjtsji (26) og kan fortsatt ta VM-gullet i hurtigsjakk.

Dermed blir det en utrolig dramatisk siste runde. Fem mann står nå på 10,0 poeng: Carlsen, Nepomnjasjtsji, Aleksander Grisjtsjuk, Vassily Ivanchuk og Shakhryar Mamedyarov.

– Jeg må bare vinne og håpe på det beste, sier Carlsen om thrilleren onsdag kveld.

I onsdagens første parti tabbet den norske verdensmesteren seg ut og tapte mot ukrainske Anton Korobov. Men etter det svarte han med å vinne både mot Vidit Santosh Gujrathi og Aleksander Rjazantsev. Så var det klart for VM-lederen – og kompisen – Jan Nepomnjasjtsji. Carlsen måtte vinne for å ha gull-sjanser. Og klarte det.

Tidligere på dagen skrek Carlsen ut sin frustrasjon etter tapet mot Korobov.

– Jeg måtte ha ut litt frustrasjon, sier han.

FRUSTRERT: Magnus Carlsen foran PC-en i loungen sin etter tapet for Anton Korobov. Her sammen med faren Henrik. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Parti 14: mot Jan Nepomnjasjtsji

– Det er en veldig uvanlig situasjon på brettet, men begge spillerne kjører på i rasende tempo, mente Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Carlsen – med svarte brikker – satset friskt for seier mot sin gode kompis, og satte russeren på store prøver.

– Springeren på d5 er mye bedre enn hvits løper på d2. Dette ser skummelt ut for russeren, fortsatte Hammer etter rundt 20 trekk. Computerne var enig i at nordmannen hadde et solid overtak, mens Nepomnjasjtsji jobbet intenst for å redde remis. Til slutt måtte russeren gi tapt.

Parti 13: Seier mot Aleksander Rjazantsev

– Rjazantsev skal bli en vanskelig motstander å slå, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live etter omtrent ti trekk mot den russiske kvinnelandslagstreneren.

– Russeren forsøker å bytte seg ned til remis, men det ser ut som en dårlig strategi, mente samme Hammer etter hvert. Og Torstein Bae på NRK fastslo at «Magnus er på vei mot seier».

Etter hvert hadde Carlsen en bonde ekstra, og russeren kom i akutt tidsnød.

– Jeg spiller bedre nå, sa Carlsen til VG etter partiet.

Parti 12: Seier mot Vidit Santosh Gujrathi

Magnus Carlsen brukte lang tid på de første trekkene, og NRK-Bae spurte seg om han fortsatt var preget av tapet mot Korobov.

– Et veldig aggressivt trekk fra Carlsen! Bonde fram til f4. Han har skumle intensjoner om å matte den svarte kongen, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live etter 13 trekk og han ble ytterligere optimistisk da Carlsen etter hvert skrudde opp tempoet.

Inderen kom i akutt tidstrøbbel, og Carlsen vant til slutt.

Parti 11: Tap mot Anton Korobov

– Skandaleåpning av Korobov, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Det var det god grunn til, for Carlsen tok kjapt overtaket i partiet. Han lå to bønder over, men så ble nordmannen for aggressiv – og computerne fastslo at Korobov overtok initiativet.

– Nå svetter verdensmesteren, fastslo NRKs Torstein Bae på direkten.

– Hvis han taper dette, er det et av de dårligste partiene hans de siste ti årene, fortsatte Bae.

Norges sjakk-stjerne prøvde en mirakelredning, men klarte det ikke.

Carlsen tok 3,5 poeng både mandag og tirsdag i hurtigsjakk-VM, som går over tre dager og 15 partier. Nordmannen vant hurtigsjakk-VM både i 2014 og 2015.

Arrangementet i Doha fortsetter med lynsjakk-VM torsdag og fredag. Carlsen tok gull i 2014, mens han tapte for Vassily Ivanchuk – som i hurtigsjakk i Doha – og bare ble nummer seks i Berlin i lynsjakk-VM i fjor.

