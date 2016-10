Carlsen tror ikke doping hjelper

Magnus Carlsen (25) regner med å bli dopingtestet minst én gang i løpet av VM-matchen mot Sergej Karjakin (26).

Derimot går han ut fra at det blir «digital dopingtesting» hver eneste dag de to spillerne kommer til arenaen i New York. Både i Chennai i 2013 og i Sotsji i 2014 måtte Carlsen og motstander Viswanathan Anand gå gjennom en «flyplass-scanner» for å sjekke at de ikke hadde med seg ulovlige «dingser» til partiene.

– Vi er glad for at det er sjekk for digital hjelp, sier manager Espen Agdestein.

– Han skjønner at han må gjennomgå vanlig dopingtest, men han mener at det ikke har noen effekt. Derfor er det litt ergerlig der og da å måtte avgi prøve, fordi han vet at det ikke er noe stort poeng.

– Vi vet ikke noen stoffer som hjelper. Derfor irriterer Magnus seg litt over at det er dopingtesting, sier Agdestein.

VM-KLARE: Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Er dere redd for å få en «Johaug-sak»?

VM-match i sjakk 2016: Mester: Magnus Carlsen, Norge. Utfordrer: Sergej Karjakin, Russland. Tidspunkt: 11.-30. november 2016. Sted: New York. Regler: 12 partier. 1 poeng for seier, 1/2 poeng for remis. Vinner: førstemann til 6,5 poeng.

– Det er alltid redsel for å få i seg noe som en ikke er klar over. Det kan jo være et uhell. Men derfor har Magnus med egen lege, Brede Kvisvik, som også var med i Chennai og Sotsji. Medisinene blir nøye sjekket om de kan stå på WADAs forbudsliste. Vi må selvfølgelig være ekstra varsomme nå under VM.

Agdestein fastslår at det er uvant for sjakkspillere å forholde seg til dette.

– Det er stort sett bare i VM-matchene at Magnus testes. Derfor har vi heller ikke noe system å skylde på, fastslår manageren.

– Man vil jo alltid være engstelig for å få i seg noe som står på dopinglisten.

Agdesteins bekymring er velbegrunnet. Ifølge hjemmesidene til Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) samarbeider de med WADA og har den samme forbudslisten som i annen sport.

– Dette har nok med FIDE-president Kirsan Iljumzjinovs drøm om at sjakk-OL skal bli en del av det vanlige OL. Derfor ønsker han også å ha de samme dopingreglene, sier Agdestein.

– Dessuten: I Norge er ikke sjakk en del av Norges Idrettsforbund. Derimot er det mer enn 100 andre land der sjakk er en del av det nasjonale idrettsforbundet.

På FIDEs hjemmesider trekkes det frem enkelte stoffer som de mener kan være aktuelt å bruke for sjakkspillere:

o Amfetaminer. Kan bli brukt for å holde deg våken.

o Efedrin og methylefedrin – hvis konsentrasjonen er større enn et visst nivå. Har sentralstimulerende effekt.

o Pseudoefedrin er også forbudt hvis det er over et visst nivå.

o Modafinil. Dette er et stoff som gjør deg mer våken.

Sjakkpresident Morten L. Madsen kjenner ikke til at det har vært dopingtester ved turneringer i Norge noen gang.

– Hva med «digital doping» etter «Bjørnsen-saken»?

– Det er noe vi hele tiden diskuterer. Det er viktig at den teknologiske utviklingen ikke overmanner oss. Under OL i Baku var det veldig strenge tiltak for å hindre digitalt juks. Vi ønsker egentlig ikke å øke kontrollen, men det viser seg at folk jukser, så derfor må vi være observante på hva som skjer, sier sjakkpresidenten.

Det har vært vanlig dopingtesting én gang under sjakkarrangementer i Norge. Det var sjakk-OL i Tromsø i 2014.

– Det var FIDEs lege som styrte dette i samarbeid med Antidoping Norge. Ingen ble tatt, opplyser Jarle Heitmann, som var kommunikasjonssjef for sjakk-OL i Tromsø.

– Vi var også strenge på mobiltelefoner og lignende med tanke på digital doping.