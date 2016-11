Sergej Karjakin (26) og Magnus Carlsen (25) har begge en rekke hjelpere rundt seg for å kunne analysere motstanderen – og øke muligheten til å vinne VM-matchen i New York.

Men den norske verdensmesteren kunne trolig ha klart seg nesten like bra på egen hånd.

Det mener hans trener, danske Peter Heine Nielsen.

– Magnus er så god at han kunne ha vunnet uten trener og et team rundt seg. Men jeg håper at jeg og de andre kan øke sjansene hans, ellers ville det jo være trist, smiler Peter Heine Nielsen når VG snakker med ham før VM-duellen med russeren.

Les også: Carlsen kan gjøre 20 mill. på tre VM-matcher.

Slik er sjakk-VM: 11. november: parti 1. 12. november: parti 2. 14. november: parti 3. 15. november: parti 4. 17. november: parti 5. 18. november: parti 6. 20. november: parti 7. 21. november: parti 8. 23. november: parti 9. 24. november: parti 10. 26. november: parti 11. 28. november: parti 12. **Avgjørelsen om farge skjer under åpningsseremonien 10. november. **Den som først når 6,5 poeng, har vunnet.

Dansken var i mange år trener – eller sekundant som det gjerne kalles i sjakk – for Viswnathan Anand, mannen som var verdensmester før Carlsen grep tittelen i 2013. Han innrømmer at det var ganske annerledes.

– For eksempel i matchen mot Vladimir Kramnik hadde jeg og teamet en stor ære i to partier som Anand vant. Nå med Magnus er vi i en helt annen situasjon. Magnus er så mye bedre enn de andre.

Les også: Carlsen sier nei til verdens største medier.

– Så han kunne like gjerne vært uten deg?

– Jeg håper jo at jeg er med og bidrar positivt. Han har vanligvis gode resultater når jeg er med. Men han kunne også ha klart seg godt uten trener.

Som danske liker Peter Heine Nielsen selvfølgelig å trekke paralleller til sykling:

– Jeg ser det litt som Tour de France. Vi kan være «hjelperyttere», men nå vi kommer til fjellet, sykler han uansett fra de andre. Med Anand prøvde vi å oppnå noe heroisk, med Magnus er det annerledes. Hvis vi hjelper ham til å nøytralisere Karjakin i åpningsfasen, at han ikke kommer for langt bak i åpningen, så er mye gjort. Han spiller uansett ut motstanderen etterpå. Jeg sier ikke at det ikke er vanskelig, men det er en helt annen situasjon.

Nå kan du se Magnus-filmen på VG+ (innlogging).

– Så Magnus kunne klart seg uten teamet av hjelpere?

– Ja, jeg tror han hadde sjansen. Men jeg har jo egentlig ikke lyst til å diskutere det!

Peter Heine Nielsen sier at «hvis ikke åpningen har hatt så stor betydning, så har vi gjort en god jobb».

Har du fått med deg? BBC anbefaler Magnus-filmen (ekstern lenke)

Carlsens trener sier at Viswanathan Anand i VM-matchene satset på enormt press med hvitt og så forsvare seg godt med svarte brikker.

– Det er sannsynlig at Karjakin vil gjøre det samme.

Les også: Opptil 7200 kroner for å se Magnus Carlsen i VM.

Peter Heine Nielsen er i hvert fall ikke i tvil om hvem han har som favoritt.

– Magnus er best i verden. Om Magnus lever opp til sitt nivå, så er det rikelig for å vinne.

PS: Dette er Peter Heine Nielsens syvende VM-oppgjør, det andre med Magnus Carlsen. Dette er hans femte VM-match, mens han to ganger var sekundant for Viswanathan Anand den gang tittelen ble avgjort i VM-turneringer.