(Magnus Carlsen - Loek van Wely 1-0) Verdensmester Magnus Carlsen (26) hadde få problemer med å komme tilbake på vinnersporet mot turneringens svakeste spiller.

Den norske verdensmesteren fikk gode arebeidsforhold på brettet i tirsdagens parti mot Loek van Wely i Tata Steel. Den 44 år gamle nederlenderen, som spilte på hjemmebane, prøvde å gi Carlsen kamp om seieren. Men mannen, som er rangert som nummer 49 i verden og ligger sist i turneringen, var egentlig aldri i nærheten.

– Dette var et fint gjennomført parti av Magnus. Han hadde kontroll fra åpningen. Det var aldri spennende, det tyder på godt spill, sier VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Les også: Hammer roser Carlsen-motstander

Dermed fikk Carlsen oppreisning etter det pinlige nederlaget for Richard Rapport søndag. Lørdag spilte Carlsen remis mot Anish Giri, til tross for et klart overtak.

Tirsdag ble partiet avgjort ved et tårnsluttspill hvor Carlsen, med sine hvite brikker, hadde én bonde mer (4) enn sin motstander. En stilling Carlsen har vist seg å beherske mange ganger, også denne tirsdagen. Partiet varte i fire timer og 45 minutter.

– Tårnsluttspill med én bonde over, er en av Magnus sine spesialiteter. Og han er flink til å havne ofte i de situasjonene med én ekstra bonde, sier Hammer.

Det gjenstår fire partier av årets Tata Steel. Carlsen kjemper om sammenlagtseieren, onsdag møter han Pentala Harikrishna fra India.

– Magnus er på skuddhold, et halvt poeng bak Wesley So som leder. Han kan vinne turneringen. Dette er helt åpent, mener Hammer.

Les også: Carlsen slo vidunderbarnet

Saken oppdateres!