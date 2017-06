Carlsen tapte - ligger på sisteplass i Norway Chess

Magnus Carlsen (26) gjorde én feil med dronningen. Han ble knallhardt straffet av Vladimir Kramnik 841) og tapte.

Magnus Carlsen forlot lokalet i Stavanger rett etter partiet. Han valgte ikke å snakke med pressen. Motstander Kramnik mener Carlsen er ute av form.

– Det ser ut for meg som om jeg spilte et godt parti. Jeg satte Magnus i en vanskelig situasjon, sier Kramnik til TV2 og legger til:

– Jeg syns jeg var bedre i hele partiet. Jeg fant en interessant åpning.

SLO CARLSEN: Vladimir Kramnik vant onsdagens parti mot Magnus Carlsen. Her er han fotografert under pressekonferansen før Norway Chess startet i Stavanger. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

VG-ekspert: Hardt straffet



VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer mener Carlsen ble hardt straffet i partiet.

– Han gjorde én feil og ble hardt straffet for det. Det var et dronningtrekk som viste seg ikke å være særlig godt. Kramnik spilte godt i angrep, sier Hammer til VG.

– Er du overrasket over resultatet?

– Kramnik er tidlgere verdensmester. Magnus hadde svart, så det skal ikke være et enkelt oppgjør. Jeg er ikke overrasket over enkeltresultatet, men jeg er overrasket over turneringssituasjonen. Magnus er på delt sisteplass. Det er ikke vanlig kost, svarer Hammer.

SJAKKEKSPERT: Jon Ludvig Hammer. Foto: Frode Hansen , VG

Nå er det to partier igjen. Hammer tror situasjonen påvirker selvtilliten til Carlsen.

– Ingen liker å tape iallfall ikke en verdenmester som er vant til å kjempe om seier i alt han stiller opp i, sier Hammer.

Treneren: Ikke komfortabel



Carlsens trener Peter Heine Nielsen snakket med TV2 etter fjorten trekk. Han kunne fortelle at Carlsen hadde vært flink til å slappe av foran onsdagens parti. Men han kunne se at Carlsen ikke var på topp.

– Jeg tror ikke han er komfortabel. Jeg vil tro han skulle ønske han hadde hvite brekker. Jeg håper han er tålmodig og at han er forberedt på et langt parti, sier Nielsen til TV2.

Carlsen møtte Vladimir Kramnik i den syvende runden av Norway Chess.

Carlsen møtte Maxime Vachier-Lagrave mandag, det ble remis. Etter syv runder av Norway Chess i Stavanger har Carlsen kun to og et halvt poeng av syv mulige.

– Det er pinlig det jeg har fått ut av de to siste partiene med hvit nå. Jeg er glad for at jeg ikke tapte igjen. Det var ikke mye annet å rope hurra for, sa en skuffet Carlsen til TV 2 etter partiet.