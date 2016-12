DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) skrek i frustrasjon da han muligens rotet bort VM-gullet i hurtigsjakk.

I onsdagens første parti tabbet nemlig den norske verdensmesteren seg ut og tapte mot ukrainske Anton Korobov.

– Jeg måtte ha ut litt frustrasjon, sier Carlsen til VG om skriket som kunne høres i hallen.

– Jeg visste ikke at det var så lytt her, smiler han i intervju med NRK.

Norges VM-håp svarte med å slå Vidit Santosh Gujrathi i det neste partiet og reddet gull-håpet. Men for å forsvare VM-tittelen må han trolig vinne de resterende partiene på avslutningsdagen.

FRUSTRERT: Magnus Carlsen foran PC-en i loungen sin etter tapet for Anton Korobov. Her sammen med faren Henrik. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Situasjonen er i hvert fall litt bedre nå, sier han til VG.

Ledende Jan Nepomnjasjtsji leder nå med 9,0 poeng mens Magnus Carlsen har 8,0. Resultatene i den 12. runden gikk i stor grad Carlsens vei, ved at de fleste andre i toppen spilte remis.

VG LIVE: Her kan du følge hurtigsjakk-VM parti for parti – med Jon Ludvig Hammer som vert

Parti 12: Seier mot Vidit Santosh Gujrathi

Magnus Carlsen brukte lang tid på de første trekkene, og NRK-Bae spurte seg om han fortsatt var preget av tapet mot Korobov.

– Et veldig aggressivt trekk fra Carlsen! Bonde fram til f4. Han har skumle intensjoner om å matte den svarte kongen, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live etter 13 trekk og han ble ytterligere optimistisk da Carlsen etter hvert skrudde opp tempoet.

Inderen kom i akutt tidstrøbbel, og Carlsen vant til slutt.

Parti 11: Tap mot Anton Korobov

– Skandaleåpning av Korobov, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Det var det god grunn til, for Carlsen tok kjapt overtaket i partiet. Han lå to bønder over, men så ble nordmannen for aggressiv – og computerne fastslo at Korobov overtok initiativet.

– Nå svetter verdensmesteren, fastslo NRKs Torstein Bae på direkten.

– Hvis han taper dette, er det et av de dårligste partiene hans de siste ti årene, fortsatte Bae.

Norges sjakk-stjerne prøvde en mirakelredning, men klarte det ikke.

Carlsen tok 3,5 poeng både mandag og tirsdag i hurtigsjakk-VM, som går over tre dager og 15 partier. Trolig trenger han 11 poeng for å bli verdensmester. Det betyr at han må ta fire av fem poeng siste dag.

Magnus Carlsen vant hurtigsjakk-VM både i 2014 og 2015.

Arrangementet i Doha fortsetter med lynsjakk-VM torsdag og fredag. Carlsen tok gull i 2014, mens han tapte for Vassily Ivanchuk – som i hurtigsjakk i Doha – og bare ble nummer seks i Berlin i lynsjakk-VM i fjor.