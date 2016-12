DOHA (VG) Etter tre seirer og én remis tapte Magnus Carlsen (26) mot Sergej Karjakin (26) i lynsjakk-VM.

Carlsen kjempet febrilsk i underlege mot sin motstander fra VM-matchen i New York. Til slutt sjekket han med dommerne om det var mulig å få remis ut fra reglene, men dommerne sa nei – og dermed ga nordmannen opp.

– En nybegynnerfeil, sa NRKs Torstein Bae om tabben som kostet Carlsen dyrt.

– Det er sånn passe, sa Carlsen da VG spurte om han har kommet i flyten i den aller raskeste sjakk-formen.

Han åpnet med en grei seier mot kineseren Bu. Deretter vant han over spanske Francisco Vallejo Pons og så over ukjente Saleh Salem. Så ble det remis i det fjerde av i alt 12 partier torsdag. Men så gjorde Carlsen en tabbe mot Karjakin og tapte.

Amerikaneren Hikaru Nakamura, som er en av favorittene, har skuffet til nå.

– Det handler om å finne rytmen nå i starten. Det er jo i alt 21 runder i lynsjakk-VM, sa Magnus Carlsen.

Onsdag fikk han lik poengsum som to andre, Vassily Ivantsjuk og Aleksander Grisjtsjuk, i hurtigsjakk-VM, men de spesielle reglene gjorde at Ivantsjuk tok gullet og Carlsen måtte nøye seg med bronse.

Parti 5: Tap mot Sergej Karjakin

Carlsen ristet oppgitt på hodet underveis da han gjorde en kjempetabbe. Plutselig var han ille ute, og det måtte et under til for å klare remis. Carlsen spilte likevel videre, i akutt tidsnød.

Parti 4: Remis mot Leinier Dominguez Perez

Også kubaneren hadde tre poeng og var den første store prøven for Carlsen denne torsdagen.

– Ingen drømmesituasjon for Carlsen. Står i underkant på brettet og fullstendig krise på klokken, skrev Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Men nordmannen klarte ganske greit remis.

Parti 3: Seier mot Saleh Salem

Salem fra Emiratene kom rett fra seier mot Hikaru Nakamura, men kom i akutt tidstrøbbel mot Carlsen og tapte partiet.

Parti 2: Seier mot Francisco Vallejo Pons

Carlsen hadde svart mot spanjolen, som spilte safe og håpet nok på remis.

– Det gjelder for Magnus å finne en plan, fastslo NRK-ekspert Torstein Bae, men det var fortsatt jevnt da de nærmet seg 15 trekk.

– Magnus har to bønder mot én på dronningfløyen. Hans plan blir å sende de bøndene fremover med håp om å få en ny dronning, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live og Carlsen fikk etter hvert et overtak.

Spanjolen kom i akutt tidsnød, og Carlsen vant.

Parti 1: Seier mot Bu Xiangzhi

– Magnus har full kontroll over brettets eneste åpne linje. Sjakkcomputerne mener han har et tydelig overtak, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live - og Carlsen vant etter rundt 40 trekk.

– Jeg tror vi skal være litt moderate i forventningene, sa pappa Henrik Carlsen til NRK før torsdagens partier.

– Jeg tror Magnus er litt sliten etter avslutningen av hurtigsjakk-VM.

Russiske Aleksander Grisjtsjuk er regjerende verdensmester. Magnus Carlsen kom på 6. plass i fjorårets VM i Berlin.

Det skal i alt spilles 12 partier i lynsjakk-VM torsdag. Fredag spilles de avsluttende ni partiene.

Johan-Sebastian Christiansen, Aryan Tari og Simen Agdestein deltar også i Doha.

Hoveddommeren understreket før start at det var strengt ulovlig å bruke mer enn ei hånd. Bruk av to hender ga ett minutt ekstra spilletid til motstanderen.