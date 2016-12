DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) hadde fortsatt håp om å vinne VM-gullet i hurtigsjakk. Nå er mulighetene minimale.

I onsdagens første parti tabbet nemlig den norske verdensmesteren seg ut og tapte mot ukrainske Anton Korobov.

– Det er horribelt, sa Carlsen til NRK etter tapet.

Trolig er hans eneste mulighet nå å vinne de fire gjenstående partiene.

Ukrainske Vassily Ivanchuk var alene i teten etter to dagers spill. Han hadde 8 poeng, to mann hadde 7,5, mens Carlsen var én av mange med 7,0 poeng av de ti mulige etter ti runder.

Parti 11: Tap mot Anton Korobov

– Skandaleåpning av Korobov, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Det var det god grunn til, for Carlsen tok kjapt overtaket i partiet. Han lå to bønder over, men så ble nordmannen for aggressiv – og computerne fastslo at Korobov overtok initiativet.

– Nå svetter verdensmesteren, fastslo NRKs Torstein Bae på direkten.

– Hvis han taper dette, er det et av de dårligste partiene hans de siste ti årene, fortsatte Bae.

Norges sjakk-stjerne prøvde en mirakelredning, men klarte det ikke.

Carlsen tok 3,5 poeng både mandag og tirsdag i hurtigsjakk-VM, som går over tre dager og 15 partier. Trolig trenger han 11 poeng for å bli verdensmester. Det betyr at han må ta fire av fem poeng siste dag.

Magnus Carlsen vant hurtigsjakk-VM både i 2014 og 2015.

Arrangementet i Doha fortsetter med lynsjakk-VM torsdag og fredag. Carlsen tok gull i 2014, mens han tapte for Vassily Ivanchuk – som i hurtigsjakk i Doha – og bare ble nummer seks i Berlin i lynsjakk-VM i fjor.