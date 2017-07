Carlsen suveren i Belgia - sikret seieren to runder før slutt

Magnus Carlsen feide motstanderne av brettet og sikret sin andre Grand Chess Tour-seier for året.

Lørdag hentet Magnus Carlsen inn forspranget til amerikanske Wesley So, og søndag viste Magnus Carlsen hvem som er verdens beste sjakkspiller.

Verdenseneren sikret seieren i årets andre Grand Chess Tour-turnering to runder før slutt i belgiske Leuven.

– Det var en fenomenal prestasjon av Magnus. Min oppfatning er at mens de andre spilte lynsjakk, så spilte Magnus sjakk. Han dominerte fullstendig, sier Garry Kasparov ifølge sjakknettstedet Matt & Patt.

Avgjorde før favorittmøte

Søndag begynte han med remis mot Viswanathan Anand i første parti, før han i tur og orden slo Vladimir Kramnik, Maxime Vachier-Lagrave, Vasyl Ivantsjuk og Jan Nepomnjasjtsjij, før det ble remis mot Levon Aronian og Anish Giri.

Dermed sto han med 24 poeng med to partier igjen. Amerikanske So, som Carlsen møter i siste runde, hadde på samme tid 21,5 poeng, og kunne ikke ta igjen nordmannen.

For en uke siden vant Carlsen i Paris, etter omspill mot franske Maxime Vachier-Lagrave.

Spitle seg opp etter tung fredag

Fredag så det ikke ut til at Carlsen skulle kunne juble for årets andre seier. Da lå han tre poeng bak So etter hurtigsjakken.

Da lynsjakken begynte fredag, viste verdensmesteren helt andre takter.

Etter en fantastisk lørdag der han fikk utrolige 7,5 av 9 poeng tok nordmannen igjen amerikaneren So – og de to lå på delt førsteplass med 18,5 av 27 mulige poeng.

– Resultatet i dag var selvsagt fantastisk. Men det er fortsatt en stor jobb som må gjøres. I morgen har jeg ikke fordelen av å komme bakfra, sa Carlsen etter lørdagens spill ifølge Matt & Patt.