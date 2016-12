Carlsen storspilte og er i delt ledelse med Karjakin etter første dag

DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) dummet seg ut mot Sergej Karjakin (26) – men har slått kraftig tilbake i lynsjakk-VM.

Carlsen har 10,0 poeng etter de 12 partiene torsdag. Det samme har Sergej Karjakin. Disse to er i særklasse.

Karene fra VM-finalen i New York i november kan altså komme til å utkjempe en ny duell her i Doha, der avgjørelsen faller fredag. Bare seks spillere har åtte poeng eller mer. Her kan du se resultatlisten.

– 10 av 12 poeng er bra, sier Magnus Carlsen foran fredagens ni avsluttende partier.

Da disse to møttes i torsdagens femte parti, tabbet Carlsen seg kraftig ut og tapte.

– Teit, var hans egen karakteristikk av feilen som avgjorde.

– Det handler om å finne rytmen nå i starten. Det er jo i alt 21 runder i lynsjakk-VM, sa Magnus Carlsen tidlig på torsdagen.

Parti 12: Seier mot Marin Bosiocic

Carlsen var storfavoritt mot kroaten som spiller for Vålerenga i den norske eliteserien. – Han har forberedt dette, faslo Jon Ludvig Hammer på VG Live da nordmannen spilte lynraskt og kjapt opparbeidet seg et overtak.

Karjakin hadde et storoppgjør mot Maxime Vachier-Lagrave

Parti 11: Remis mot Yangyi Yu

Med seier ville Carlsen komme over 2900 i rating i lynsjakk. Stillingen var jevn, og med svarte brikker prøvde nordmannen å få til en trussel.

– Det går mot remis, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live, og fikk rett.

Parti 10: Seier mot Aleksander Morozevitsj

Nok en russer skulle prøve seg mot Carlsen. Hammer fastslo på VG Live at Carlsen spilte Trompowsky. Talentfulle Morozevitsj forsvarte seg helhjertet og lå en stund bra an, men gjorde en tabbe, og det hele endte til slutt med seier til Carlsen.

Parti 9: Seier mot Aleksander Rjazantsev

Den russiske landslagstreneren tapte for Carlsen i hurtigsjakk og med hvite brikker gjorde han et nytt forsøk. Men han kom raskt under press

Karjakin spilte remis etter 14 trekk mot kinesiske Yu.

Parti 8: Seier mot Daniil Dubov

Dubov har hatt en fantastisk turnering, men Carlsen – med hvite brikker – hadde store planer om å vinne.

– Carlsen står greit, men han ligger et helt minutt bak på klokken, skrev Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Parti 7: Seier mot Ahmed Adly

Etter den lille pausen hadde Carlsen stålkontroll mot Adly. Etter drøyt 40 trekk var det slutt. Og Sergej Karjakin spilte – etter seks strake vinster – remis i denne runden.

– Jeg brukte pausen til å gå meg en tur og få næring, fortalte Carlsen til NRK etterpå.

Parti 6: Seier mot Hrant Melkumyan

Carlsen hadde svarte brikker, og VG-ekspert Hammer fastslo raskt at armeneren brukte for mye tid. Stillingen var omtrent lik, men det var et intenst tidsdrama som endte med seier.

– Jeg kjempet til siste slutt, konstaterte Magnus Carlsen da VG snakket med ham etter partiet.

OPPGITT: Magnus Carlsen har spurt dommerne om reglene gir ham remis, men hoveddommer Ashot Vardapetyan (i midten) og de andre dommerne gir ikke Carlsen rett. Dermed blir det seier til Sergej Karjakin. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Parti 5: Tap mot Sergej Karjakin

Carlsen ristet oppgitt på hodet underveis da han gjorde en kjempetabbe. Plutselig var han ille ute, og det måtte et under til for å klare remis. Carlsen spilte likevel videre, i akutt tidsnød.

Parti 4: Remis mot Leinier Dominguez Perez

Også kubaneren hadde tre poeng og var den første store prøven for Carlsen denne torsdagen.

– Ingen drømmesituasjon for Carlsen. Står i underkant på brettet og fullstendig krise på klokken, skrev Jon Ludvig Hammer på VG Live. Men nordmannen klarte ganske greit remis.

Parti 3: Seier mot Saleh Salem

Salem fra Emiratene kom rett fra seier mot Hikaru Nakamura, men kom i akutt tidstrøbbel mot Carlsen og tapte partiet.

Parti 2: Seier mot Francisco Vallejo Pons

Carlsen hadde svart mot spanjolen, som spilte safe og håpet nok på remis.

– Magnus har to bønder mot én på dronningfløyen. Hans plan blir å sende de bøndene fremover med håp om å få en ny dronning, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live og Carlsen fikk etter hvert et overtak.

Spanjolen kom i akutt tidsnød, og Carlsen vant.

Parti 1: Seier mot Bu Xiangzhi

– Magnus har full kontroll over brettets eneste åpne linje. Sjakkcomputerne mener han har et tydelig overtak, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live - og Carlsen vant etter rundt 40 trekk.

Russiske Aleksander Grisjtsjuk er regjerende verdensmester i lynsjakk. Magnus Carlsen kom på 6. plass i fjorårets VM i Berlin. Det skal i alt spilles 12 partier i lynsjakk-VM torsdag. Fredag spilles de avsluttende ni partiene.

Johan-Sebastian Christiansen, Aryan Tari og Simen Agdestein deltar også i Doha, og Tari er den eneste av dem som er på øvre halvdel av resultatlisten.

Onsdag fikk Magnus Carlsen lik poengsum som to andre, Vassily Ivantsjuk og Aleksander Grisjtsjuk, i hurtigsjakk-VM, men de spesielle reglene gjorde at Ivantsjuk tok gullet og Carlsen måtte nøye seg med bronse.