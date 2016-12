Carlsen startet dag 2 med sin fjerde strake seier i VM

DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) åpnet dag 2 av hurtigsjakk-VM med å vinne over Benjamin Bok (21).

Nordmannen sto med 3,5 av 5 mulige poeng etter første dag av hurtigsjakk-VM.

Magnus Carlsen (26) sto bare med et halvt poeng etter de to første partiene. Så hevet den regjerende verdensmesteren seg kraftig og vant de tre siste partiene 2. juledag.

– VM blir ikke avgjort på første dag, fastslo Carlsen etterpå.

VG-ekspert Jon Ludvig Hammer mente at Magnus Carlsen fortsatt var favoritt, til tross for at han «rotet bort» 1,5 poeng første dag:

– Magnus er ikke like stor favoritt som han var før mesterskapet startet, men han er fortsatt favoritt, sa Hammer.

Parti 6: mot Benjamin Bok

Nederlenderen (21) hadde en sterk første dag og fikk 4 poeng, et halvt mer enn Carlsen.

Verdensmesteren fikk raskt en tidsfordel, og Jon Ludvig Hammer fastslo på VG Live at Bok brente for mye tid.

– Stillingen er omtrent lik, men den hvite stillingen er enkel å spille. Nå skal Carlsen gå på med bøndene sine, fastslo Hammer etter 15 trekk.

Etter hvert kom Bok i akutt tidsnød og etter 36 trekk var det slutt.

– Jeg får et lite initiativ, og han blir presset på klokken. Jeg skal ikke late som det var klart vunnet tidligere, men sånn ble det, sa Carlsen til NRK etterpå.

Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk etter at han vant i Berlin i fjor.

