Carlsen spilte remis mot kompisen

(Jan Nepomnjasjtsji-Magnus Carlsen 1/2-1/2) Det ble en grei remis for Magnus Carlsen (26) med svarte brikker mot sin russiske kompis Jan Nepomnjasjtsji (26).

Den norske verdensmesteren har faktisk aldri slått «Nepo» i langsjakk, og heller ikke denne gang ble det noen seier.

Det er få av konkurrentene i det internasjonale sjakkmiljøet som Magnus Carlsen smiler bredere over å møte enn Jan Nepomnjasjtsji. De kjenner hverandre ut og inn, og russeren har også hjulpet Carlsen i forbindelse med VM-matchen i Sotsji i 2014.

VG Live: Følg Magnus Carlsen direkte hver dag med Jon Ludvig Hammer som vert

Med ett halvt poeng torsdag har Magnus Carlsen nå 3,5 av 5 mulige poeng.

– Magnus spiller bondefremstøtet d5, som også er det anbefalte i boken jeg kjøpte om denne åpningen, skrev Jon Ludvig Hammer på VG Live.

– Personlig synes jeg det virker som en tvilsom idé - jeg er fan av at bøndene kan beskytte hverandre - men nå blir idéen testet på høyeste nivå; et lite kudos til forfatteren, fortsatte Hammer, som tippet at Carlsen-trener Peter Heine Nielsen har lest boken. Dansken er på plass i Wijk aan Zee for å hjelpe Carlsen.

Etter hvert ble det et sluttspill der russeren sto over, men Carlsen burde dra i land en uavgjort.

– «Nepo» har fått byttet ut sin store svakhet: Løperen på c1. Nå ser det ut til at han får et sluttspill med bonde over. Det skal være remis ved riktig spill, men Nepo kan presse verdensmesteren en stund, skrev Jon Ludvig Hammer på VG Live.