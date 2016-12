DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) tapte mot Vassily Ivantsjuk (47), men er i ledelsen i VM i lynsjakk.

Takket være en vanvittig seier mot Baadur Jobava i parti nummer 18 er Carlsen nå igjen alene i ledelsen i VM. Carlsen er et halvt poeng foran Sergej Karjakin (26), 14 mot 13,5.

– Mirakuløst, innrømmer Carlsen etter å ha snudd en klart tapt stilling til seier mot georgiske Jobava.

– Det er vrient å riste av seg Karjakin, sier Carlsen til VG, på vei opp til loungen sin i VM-arenaen i Doha.

– Jeg klarte heldigvis å presse fram seier mot Radjabov, sier han om vinsten i det 17. partiet mot aserbajdsjaneren.

– Det ser ut til å stå mellom Karjakin og meg, sier Carlsen når spillerne har dagens lille lunsj-pause.

Unge Johan-Sebastian Christiansen (18) har åtte strake seirer og har avansert til en særdeles hyggelig 26. plass for lynsjakk-eksperten.

Også i fjor lå Magnus Carlsen godt an etter første dag, men falt sammen på dag to og kom på en for ham skuffende 6. plass.

Parti 18: Seier mot Baadur Jobava

Georgieren, som i stor grad har spilt med solbriller i mesterskapet, hadde hvite brikker. Carlsen satset friskt og sendte bøndene i angrep.

– Magnus spiller både raskt og godt. Det er en perfekt kombinasjon i lynsjakk. Bøndene hans har full kontroll på brettet, konstaterte Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Men så Carlsen på en liten smell og måtte kjempe desperat for remis. Men så snudde Magnus plutselig og vant mirakuløst.

Parti 17: Seier mot Teimour Radjabov

Carlsen med svarte brikker mot mannen fra Aserbajdsjan, som twitret kritisk mot nordmannen under hans VM-match mot Karjakin. Norges sjakk-stjerne ville ikke dra i land en rolig remis og prøvde å vinne. Carlsen vant til slutt.

Parti 16: Tap mot Vassily Ivantsjuk

Carlsen ville ha revansj etter tapet i hurtigsjakk mot ukraineren, som til slutt også tok VM-tittelen.

Jon Ludvig Hammer i VG Live likte ikke det han så i starten, så overtok Carlsen, men ukraineren kom tilbake.

– Plutselig trøbbel for Magnus, fastslo Hammer, og Carlsen måtte kjempe for remis. Men til slutt måtte han gi seg.

Parti 15: Remis mot Aleksander Grisjtsjuk

Russeren er regjerende mester, og Carlsen tilbød en tidlig remis. Russeren synes det var greit og de delte poenget.

SPENNENDE DAG: Fredag avgjøres VM-gullet i lynsjakk. Magnus Carlsen var på delt 1. plass etter torsdagens partier. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Parti 14: Remis mot Hikaru Nakamura

Carlsens «erkefiende» måtte vinne for å holde følge med nordmannen. Amerikaneren åpnet bra, men gjorde en liten tabbe og Carlsen – med svart – fikk et overtak.

– Bondeofferet har slått ut veldig dårlig for amerikaneren, fastslo Hammer på VG Live.

Men amerikaneren rodde i land remis.

Parti 13: Seier mot Maxime Vachier-Lagrave

Et spesielt oppgjør fordi franskmannen var en del av Carlsens team under VM-kampen i New York og derfor kjenner nordmannen ut og inn.

Carlsen hadde svarte brikker, og Hammer på VG Live fastslo at franskmannen kom godt igang. Samtidig lå nordmannen dårlig an tidsmessig.

Men så gikk Carlsen til angrep og fikk overtaket i partiet og vant.

– Det var litt vanskelig å forberede meg mot en spiller som kjenner meg så godt, sa Carlsen til NRK etterpå.

Torsdag hadde Carlsen en særdeles god dag, bortsett fra at han tabbet seg ut og tapte mot Sergej Karjakin.

Tidligere denne uken kom Magnus Carlsen på bronseplass i VM i hurtigsjakk. Han hadde samme poengsum som gullvinneren Vassily Ivantsjuk og Aleksander Grisjtsjuk på bronse, men de spesielle reglene for å skille ved poenglikhet gjorde at Carlsen måtte nøye seg med 3. plass.